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潑水節變奪命節！泰國3天驚傳191死 車禍與酒駕全失控

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國潑水節示意圖。圖／ingimage
泰國潑水節示意圖。圖／ingimage

以「全球最大水仗」聞名的泰國潑水節，今年卻在狂歡節日中造成嚴重死傷。短短3天內，全國已累計191人死亡、951起交通事故，以及911人受傷，讓這場象徵新生與祝福的年度盛事，蒙上一層沉重陰影。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，潑水節是泰國重要節日，大量民眾從首都曼谷等大城市返鄉團聚，形成壅塞車潮。潑水節首日就傳出51起死亡交通事故，其中有42%死因為超速，另27.4%與酒駕有關。儘管政府早已啟動交通安全宣導、加強取締酒駕並設置檢查哨，但事故仍接連發生，情況難以控制。

泰國道路事故受害者保護公司指出，平時全國每日平均約38人死於車禍，但潑水節期間死亡人數明顯飆升，這段期間也因此被稱為「七大危險日」。官方進一步表示，事故高峰集中在下午3點至6點之間，而未戴安全帽與各類危險駕駛行為，更是導致傷亡的重要因素。

根據世界衛生組織資料，泰國在會員國中道路事故死亡率高居第九，顯示問題長期存在。潑水節期間的大量移動與放鬆氛圍，進一步放大風險。

諷刺的是，街頭另一端仍是熱鬧非凡的水戰場景。民眾與遊客互相潑水，象徵洗去過去、迎接新開始。官方預估，今年潑水節將吸引約50萬名國際旅客，創造304億泰銖（約新台幣299億元）觀光收益。

在歡樂的氛圍下，脫序事件也頻傳。4月12日，7名法國遊客因在街頭潑水阻礙交通、影響公共秩序而遭警方逮捕並起訴。這場本應象徵重生的節日，已經逐漸失去本來的美意。

泰國 潑水節

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