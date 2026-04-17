快訊

日職／徐若熙1.2局狂炸7分被迫退場 防禦率暴增至4.91

翡翠水庫拒支援台電！當年力排眾議的工程 如何成為台北供水命脈

獨／中工、寶佳大和解！寶佳獲4席董事過半 沈慶京抱病親發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

起飛5分鐘失聯…印尼證實直升機墜毀森林 機上8人全罹難

中央社／ 雅加達17日綜合外電報導
法新社報導，一架空中巴士（Airbus）直升機隸屬當地公司Matthew Air Nusantara，昨天上午自西加里曼丹省起飛約5分鐘後，便與飛航管制人員失去聯繫。 示意圖／路透社
法新社報導，一架空中巴士（Airbus）直升機隸屬當地公司Matthew Air Nusantara，昨天上午自西加里曼丹省起飛約5分鐘後，便與飛航管制人員失去聯繫。 示意圖／路透社

印尼交通部今天證實，一架昨天傳出失聯的私人直升機在印尼婆羅洲茂密森林墜毀，機上2名機組人員及6名乘客全數罹難。

法新社報導，這架空中巴士（Airbus）直升機隸屬當地公司Matthew Air Nusantara，昨天上午自西加里曼丹省（West Kalimantan）起飛約5分鐘後，便與飛航管制人員失去聯繫。

印尼民航官員魯克曼（Lukman F. Laisa）透過聲明表示，機上8人皆為男性，其中1人為馬來西亞籍。

魯克曼說：「聯合搜救隊已成功找到飛機失事地點，根據現場資訊，所有乘客與機組人員均已確認罹難。」

印尼 直升機 墜機 空中巴士

延伸閱讀

印尼直升機突失聯！機上8人下落不明 當局展開搜尋

疑強風釀禍！小型噴射機在成田機場降落「衝出跑道」 機上3人均安

相關新聞

如火箭飛漲！中東戰火推高生活成本 泰民眾喊苦：情況比疫情糟糕

美國與以色列聯手攻打伊朗推升油價，戰火雖然在中東，卻已衝擊泰國民眾的日常生活。許多人發現生活成本正上升，從交通、飲食到娛...

治奧客出招！日本鐵道站務員胸前掛攝影機 助失控乘客冷靜

據日媒TBS電視台報導，小田急電鐵近期創下全國首例，於旗下全線70個車站的站務員制服上，全面配戴「小型攝影機」。主要目的是為了防範日益嚴重的「顧客騷擾」問題，同時也有助於解決旅客之間的糾紛。

起飛5分鐘失聯…印尼證實直升機墜毀森林 機上8人全罹難

印尼交通部今天證實，一架昨天傳出失聯的私人直升機在印尼婆羅洲茂密森林墜毀，機上2名機組人員及6名乘客全數罹難

珊瑚年輪藏「強震超級週期」密碼！ 專家警告：沖繩海溝進入活躍期

一項驚人的跨國研究指出，近年來鮮少發生強烈地震的沖繩，未來極有可能發生規模9等級的「超巨大地震」。專家出面警告，沖繩近期的平靜只是「剛好處於地震較少的時期」，呼籲民眾千萬不可掉以輕心。

「沒外籍人力只好用本國人」日連鎖餐廳社長失言挨轟 網怒：把年輕人當什麼？

日本知名平價中華料理連鎖店「日高屋」社長青野敬成，近日在媒體受訪時的失言引爆日本網友怒火，最後公司緊急發布道歉聲明。這起事件不僅凸顯企業高層發言失當，更顯示日本餐飲業的嚴重困境。

日媒：警方透過繼父手機APP鎖定地點 終發現男童遺體

日本京都府南丹市11歲男童死亡事件，日媒採訪多名調查相關人士得知，警方利用男童繼父安達優季的智慧型手機應用程式（APP）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。