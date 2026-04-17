起飛5分鐘失聯…印尼證實直升機墜毀森林 機上8人全罹難

據日媒TBS電視台報導，小田急電鐵近期創下全國首例，於旗下全線70個車站的站務員制服上，全面配戴「小型攝影機」。主要目的是為了防範日益嚴重的「顧客騷擾」問題，同時也有助於解決旅客之間的糾紛。

2026-04-17 15:08