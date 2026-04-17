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起飛5分鐘失聯…印尼證實直升機墜毀森林 機上8人全罹難
印尼交通部今天證實，一架昨天傳出失聯的私人直升機在印尼婆羅洲茂密森林墜毀，機上2名機組人員及6名乘客全數罹難。
法新社報導，這架空中巴士（Airbus）直升機隸屬當地公司Matthew Air Nusantara，昨天上午自西加里曼丹省（West Kalimantan）起飛約5分鐘後，便與飛航管制人員失去聯繫。
印尼民航官員魯克曼（Lukman F. Laisa）透過聲明表示，機上8人皆為男性，其中1人為馬來西亞籍。
魯克曼說：「聯合搜救隊已成功找到飛機失事地點，根據現場資訊，所有乘客與機組人員均已確認罹難。」
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