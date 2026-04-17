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如火箭飛漲！中東戰火推高生活成本 泰民眾喊苦：情況比疫情糟糕

中央社／ 曼谷17日專電
美國與以色列聯手攻打伊朗推升油價，戰火雖然在中東，卻已衝擊泰國民眾的日常生活。 歐新社
美國與以色列聯手攻打伊朗推升油價，戰火雖然在中東，卻已衝擊泰國民眾的日常生活。 歐新社

美國以色列聯手攻打伊朗推升油價，戰火雖然在中東，卻已衝擊泰國民眾的日常生活。許多人發現生活成本正上升，從交通、飲食到娛樂的花費都在增加，而被迫改變生活型態，例如減少不必要的支出以節省荷包，或暫緩旅遊計畫。

中東衝突引發能源危機，正衝擊泰國經濟，特別是油價飆升讓許多民眾很有感，今年38歲、從事金融業的拉威潘（Raviphan Panitcharoen）認為，生活成本增加最明顯的就是油價上漲，並說他的車過去加滿油約付1350泰銖（約新台幣1326元），如今必須付1560泰銖，多了超過200泰銖。

拉威潘告訴中央社，雖然目前餐費和摩托計程車的價格尚未明顯上漲，但他認為接下來幾個月，油價將會反映到其他商品上，「我已經看到一些廠商要求調漲商品價格，街邊攤販部分水果價格也從30泰銖漲到35泰銖」。

為因應未來可能進一步攀升的開銷，拉威潘開始減少不必要支出，並延後購物計畫。他透露，原本3月底打算回外府旅遊，但因部分區域曾出現燃料短缺，因此決定取消。至於出國計畫，他也認為機票的燃油附加費變高，可能必須等戰事趨緩後再規劃。

泰國燃油價格過去幾週大幅調漲，柴油價格曾一度調升至每公升約50.54泰銖，創歷史新高。泰國燃油基金管理委員會16日為應對全球油價走弱的趨勢，降低燃料價格，同時減輕消費者的負擔。今天的柴油價格下調1.50泰銖至42.90泰銖。

不過，31歲上班族帕查蓬（Pachapoom JearanaiChaiyasan）仍表示，油價上漲成為沉重負擔，因每天都開車上班，燃油費是最直接、也最難省下來的支出。

帕查蓬向中央社表示，他最近才換成油電混合車，希望降低油耗，但仍感受到壓力。他原本使用95汽油，後來改加較便宜的含20%乙醇的E20混合汽油，但即使如此，「加滿油的價格，仍比中東衝突前加滿95還要貴」。

不過，也有人認為，目前生活成本仍在可控制範圍內，但擔憂未來物價持續上漲，將被迫調整生活方式。

今年28歲的上班族平帕（Pimphak Thaweewong）說，目前漲幅仍在可接受範圍，但若油價與天然氣價格長期維持高檔，生活成本勢必會增加。

她對中央社說，「若油價繼續漲，可能會減少需要開車的行程，或乾脆少出門」，並補充，今年並未安排出國計畫，因此短期內旅遊行程不受影響，但坦言，若物價再上升，未來休閒與旅遊安排就得重新評估。

這樣的焦慮，也出現在許多泰國人身上，有人在潑水節連假期間取消返鄉計畫，也有人減少購物與外食。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，有些人甚至決定暫緩生育或創業的計畫。

另外，對中小企業而言，壓力更加顯而易見。報導指出，一間在曼谷專賣雞肉麵的店家表示，生意下滑的衡量標準已無法用百分比計算，而是空位數。

店家說：「情況比疫情期間還要糟糕，因為店還得照常營業，而各項開支一樣得支付。」店內沒有漲價但顧客減少，「營運成本像火箭一樣飛漲」。

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