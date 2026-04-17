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夏天越來越熱 日本命名氣溫40度以上為「酷暑日」
面對近年來頻繁出現的極端高溫，日本氣象廳今天宣布，將氣溫達攝氏40度以上的日子正式命名為「酷暑日」，即日起適用。這是繼2007年新增「猛暑日」後，時隔近20年再度擴充高溫相關用語。
NHK報導，氣象廳現行高溫分類為攝氏25度以上「夏日」、30度以上「真夏日」、35度以上「猛暑日」。隨著全球暖化加劇，近年40度以上高溫顯著增加，氣象廳因此展開命名活動，透過官網公開投票。
最終在13個候選名稱中，「酷暑日」以約20萬3000票高居第一，得票數為第2名「超猛暑日」的3倍以上。其他候補還有「嚴暑日」、「極署日」、「激署日」、「烈暑日」、「劇暑日」、「大暑日」等。
民眾在問卷中表示，「酷暑日」具備直觀性與警示效果，有助快速理解高溫風險。
統計顯示，自氣象廳有紀錄的1872年以來，日本至1990年約120年間僅出現3次40度以上高溫，但1990年後逐步增加，2018年起更是年年出現。去年的40度以上天氣多達9天，創歷史新高，其中群馬縣伊勢崎市於2025年8月5日測得41.8度，刷新日本最高氣溫紀錄。
這次命名也在社群媒體引發熱議，回收超過47萬份問卷。除了正式候選名稱外，還有「居家待機日」、「桑拿日」、「灼熱日」等創意受到關注。
日本國土交通大臣金子恭之在內閣會議後表示，訂定「酷暑日」目的是更精確傳達具生命危險的高溫狀況，未來將與相關部會合作，加強中暑防範等對策。
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