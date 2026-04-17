快訊

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

「造山者」法文版魁北克首映 闡述台灣克服逆境精神

中央社／ 多倫多16日專電

台灣半導體發展史紀錄片「造山者：世紀的賭注」法文版，15日晚間在加拿大魁北克省首映並舉行座談會。片中闡述台灣半導體發展歷程及台灣人民克服逆境的精神，現場逾百位觀眾觀影後紛紛表示印象深刻，還有人感動得頻頻拭淚。

這場放映會由駐蒙特婁辦事處、蒙特婁大學（Université de Montréal）及加拿大亞太基金會（APFC）在蒙特婁大學電影院共同舉辦。

駐蒙特婁台北經濟文化辦事處長陳淑容表示，「造山者」是個化危機為轉機的故事，也是台灣精神的最佳寫照；台灣經濟在民主中繁榮壯大，她呼籲國際社會共同守護民主與自由。

加拿大亞太基金會蒙特婁辦事處代表維優（Alexandre Veilleux）表示，半導體是科技突破，更是一段結合人類努力、政策遠見與產業布局的發展歷程，不僅對全球經濟產生深遠影響，也讓台灣成為全球不可或缺的重要夥伴。

維優並指出，根據加拿大亞太基金會最新民調，加拿大民眾對台灣抱持高度正面觀感，台灣在亞洲地區的好感度排名很高，顯示台加關係廣受民意支持。

當晚的映後座談由蒙特婁大學歷史系助理教授蔡曉林主持，邀請美國明尼蘇達大學電機與電腦工程系助理教授鄭芳芳及魁北克大學蒙特婁分校歷史系教授楊西娃（Olga ALEXEEVA）對談。他們指出，台灣發展半導體產業成就值得國際肯定，台灣也應謹慎處理美中競爭局勢下的重大挑戰。

教授們並與現場觀眾互動，暢談科技發展與台灣解嚴走向民主化的關聯性、台灣半導體地緣政治地位、美國對台政策與台灣「矽盾」（Silicon Shield）關聯、台灣半導體產業未來發展方向，以及台灣與加拿大產業互動現況等議題，交流相當熱絡。

半導體 加拿大 觀眾

延伸閱讀

時間層理、新摩登時代 國際首映後返台展演

相關新聞

珊瑚年輪藏「強震超級週期」密碼！ 專家警告：沖繩海溝進入活躍期

一項驚人的跨國研究指出，近年來鮮少發生強烈地震的沖繩，未來極有可能發生規模9等級的「超巨大地震」。專家出面警告，沖繩近期的平靜只是「剛好處於地震較少的時期」，呼籲民眾千萬不可掉以輕心。

「沒外籍人力只好用本國人」日連鎖餐廳社長失言挨轟 網怒：把年輕人當什麼？

日本知名平價中華料理連鎖店「日高屋」社長青野敬成，近日在媒體受訪時的失言引爆日本網友怒火，最後公司緊急發布道歉聲明。這起事件不僅凸顯企業高層發言失當，更顯示日本餐飲業的嚴重困境。

日媒：警方透過繼父手機APP鎖定地點 終發現男童遺體

日本京都府南丹市11歲男童死亡事件，日媒採訪多名調查相關人士得知，警方利用男童繼父安達優季的智慧型手機應用程式（APP）...

反對聲浪炸鍋…西班牙為50萬無證移民身份合法化 右派怒轟「醜聞」

（德國之聲中文網）桑傑士（Pedro Sánchez）首相在本周訪問中國期間為移民合法化決定進行了辯護，他表示，這不僅是一項關於已經在我國生活的人的正義問題。他指出，這項措施同時也獲得天主教會與雇主團體的支持，因為我們需要勞動力，才能持續推動經濟成長。 他向隨行的西班牙媒體強調，這項改革對西班牙有利，對現今退休族群的退休金有利，也對你們未來退休後的生活有利。西班牙是目前歐盟範圍內成長最快的經濟體之一，而馬德裡方面堅信，移民在其中扮演了不可或缺的角色。 西班牙保守派的人民黨領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）將此一舉措批評為醜聞，右翼民粹政黨Vox也宣布將發動反制行動。由於相關措施屬於對既有法律的修訂，透過皇家法令實施無須提交國會表決。具體改革內容預計將在未來數日內，隨著政府公報公布後正式生效。 據了解，這項措施的適用對象包括：在2025年12月31日以前提出庇護申請者，以及截至去年年底已在西班牙至少居住滿五個月的經濟移民。符合條件者在申請獲准後，即可合法在西班牙工作。 依照目前計劃，申請人將先取得

疑強風釀禍！小型噴射機在成田機場降落「衝出跑道」 機上3人均安

日本東京成田機場16日下午發生飛安事故，一架小型噴射機在降落時遭強風吹襲，偏離跑道後停下，機場已封鎖發生事故的A跑道進行檢查。機上共有3人，均未受傷，也未確認發生火災。

不用狂運動！最新研究每天幾分鐘「喘一下」 大幅降疾病風險

「多動一點，少坐一點」，多年來一直是想要變得更健康的人所遵循的建議，如今這項觀念正逐漸被細化。越來越多研究顯示，在健康效益方面，某些類型的運動可能比其他運動更有益，其中運動強度被認為是關鍵因素之一。《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）刊登的一項新研究發現，少量高強度活動，可能與降低多種慢性疾病風險有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。