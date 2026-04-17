「造山者」法文版魁北克首映 闡述台灣克服逆境精神

台灣半導體發展史紀錄片「造山者：世紀的賭注」法文版，15日晚間在加拿大魁北克省首映並舉行座談會。片中闡述台灣半導體發展歷程及台灣人民克服逆境的精神，現場逾百位觀眾觀影後紛紛表示印象深刻，還有人感動得頻頻拭淚。

這場放映會由駐蒙特婁辦事處、蒙特婁大學（Université de Montréal）及加拿大亞太基金會（APFC）在蒙特婁大學電影院共同舉辦。

駐蒙特婁台北經濟文化辦事處長陳淑容表示，「造山者」是個化危機為轉機的故事，也是台灣精神的最佳寫照；台灣經濟在民主中繁榮壯大，她呼籲國際社會共同守護民主與自由。

加拿大亞太基金會蒙特婁辦事處代表維優（Alexandre Veilleux）表示，半導體是科技突破，更是一段結合人類努力、政策遠見與產業布局的發展歷程，不僅對全球經濟產生深遠影響，也讓台灣成為全球不可或缺的重要夥伴。

維優並指出，根據加拿大亞太基金會最新民調，加拿大民眾對台灣抱持高度正面觀感，台灣在亞洲地區的好感度排名很高，顯示台加關係廣受民意支持。

當晚的映後座談由蒙特婁大學歷史系助理教授蔡曉林主持，邀請美國明尼蘇達大學電機與電腦工程系助理教授鄭芳芳及魁北克大學蒙特婁分校歷史系教授楊西娃（Olga ALEXEEVA）對談。他們指出，台灣發展半導體產業成就值得國際肯定，台灣也應謹慎處理美中競爭局勢下的重大挑戰。

教授們並與現場觀眾互動，暢談科技發展與台灣解嚴走向民主化的關聯性、台灣半導體地緣政治地位、美國對台政策與台灣「矽盾」（Silicon Shield）關聯、台灣半導體產業未來發展方向，以及台灣與加拿大產業互動現況等議題，交流相當熱絡。