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珊瑚年輪藏「強震超級週期」密碼！ 專家警告：沖繩海溝進入活躍期

聯合新聞網／ 綜合報導
琉球大學教授中村衛研究顯示，沖繩未來可能發生超巨大地震。沖繩示意圖。 圖／ingimage
琉球大學教授中村衛研究顯示，沖繩未來可能發生超巨大地震。沖繩示意圖。 圖／ingimage

一項驚人的跨國研究指出，近年來鮮少發生強烈地震沖繩，未來極有可能發生規模9等級的「超巨大地震」。專家出面警告，沖繩近期的平靜只是「剛好處於地震較少的時期」，呼籲民眾千萬不可掉以輕心。

日媒「琉球放送」報導，琉球大學教授中村衛與法國研究機構、東京大學地震研究所組成跨國研究團隊，對沖繩八重山群島南側的琉球海溝周邊進行調查。團隊將目光轉向石垣島名藏灣、呈甜甜圈狀水平生長的珊瑚群體「微環礁」（Microatoll）。

由於珊瑚無法在海面上生長，當海底因強震隆起時，露出海面的珊瑚便會死亡；反之，若海底下沉，珊瑚又會繼續往上生長。研究團隊從切割珊瑚，仔細測量剖面上的「年輪」，便能精準推算過去5000年來每一年的海平面與地殼變動歷史。

透過分析約20處的珊瑚年輪，團隊有了重大發現。該地區的地殼變動有約2000年一輪的「超級週期」（Super Cycle），會規律交替出現地震頻發的活動期與平靜期。在過去5000年內，已確認發生過3次這樣的週期。更令人震驚的是，從化石中可清楚看見，過去在發生規模9等級的強震時，海底曾瞬間被推高1至2公尺。

中村教授指出，自1771年引發上萬人死傷的「明和大海嘯」以來，沖繩目前極有可能正處於新一輪地震活動期的入口，未來完全有可能再次發生同等規模甚至更強烈的地震。他強烈呼籲，面對潛在的威脅，民眾平時就應建立起「災難規模可能超越預期」的危機意識，確實做好日常防災準備，才能在關鍵時刻保護自身安全。

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