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治奧客出招！日本鐵道站務員胸前掛攝影機 助失控乘客冷靜

聯合新聞網／ 綜合報導
日本小田急電鐵全線站務員將配戴小型攝影機，保護自身及旅客安全。日本電車示意圖。 圖／ingimage
日本小田急電鐵全線站務員將配戴小型攝影機，保護自身及旅客安全。日本電車示意圖。 圖／ingimage

據日媒TBS電視台報導，小田急電鐵近期創下全國首例，於旗下全線70個車站的站務員制服上，全面配戴「小型攝影機」。主要目的是為了防範日益嚴重的「顧客騷擾」問題，同時也有助於解決旅客之間的糾紛。

根據日本國土交通省統計，2024年度全國鐵路公司共發生高達1513件顧客騷擾事件，且在小田急線內更有增加的趨勢。常見的奧客行徑包括無理拒付車資，或是因為找不到遺失物而對站務員大吼大叫等脫序行為。

為保障一線員工與旅客安全，小田急電鐵決定引進這款穿戴式攝影機。將攝影機配戴在胸前的站務員，在面對奧客或處理糾紛時，會開啟錄影功能，此時機器上會明顯亮起「錄影中」的紅燈字樣。站方期盼透過這個明顯的提醒，讓情緒失控的當事人意識到對方正在對自己的失控行為錄影，進而冷靜情緒，有效防止肢體、言語衝突進一步惡化。

除了試圖為奧客降溫，這款攝影機在處理「旅客間的糾紛」時也能發揮極大功能。例如常見的「你推我、我沒推」或「你有說、你沒說」等各執一詞的羅生門狀況，攝影機能客觀、準確地還原現場狀況，有助於快速平息紛爭。同時，站務員本身的處理應對過程也會仔細錄音，這也能做為日後檢視服務品質的依據，避免服務水準下滑。

針對旅客隱私疑慮，小田急電鐵強調，所有錄影畫面都將由各站站長嚴格控管，且絕對不會用於規定以外的其他用途。

奧客 日本 數位攝影機 鐵道

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