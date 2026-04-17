藝術家常陵個展登陸布魯塞爾 作品探討故鄉抽象性

台灣藝術家常陵在布魯塞爾舉辦「假如故鄉」個展，許多藝文界人士出席。常陵分享創作理念時指出，「故鄉」具有抽象性，是不斷被添加的動態過程。

常陵的個展「假如故鄉」從16日開始在布魯塞爾的畫廊「ODRADEK Residence XL」展出，展期達1個月，展至5月15日。

16日晚間舉行開幕式，許多布魯塞爾的藝文界人士前來參與，不少旅居當地的台灣民眾齊聚，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉也受邀出席。

這次展覽以「故鄉」為名，常陵接受中央社採訪時分享創作理念。他表示，「假如故鄉」這4個字的後面既可以直接加上問號，也可以接另外一個句子，舉例來說，「假如故鄉是一座小島」、「假如故鄉是一片海洋」、「假如故鄉是許多的人」。

常陵說，在這樣的敘述之下，故鄉是一個大的範圍，但是裡面是抽象的。故鄉是一個不斷被添加、移動與扭曲的動態過程

他也認為，無論是從自身定位或是記憶的流失與重組，對於這一代人來說，「故鄉」這件事情是值得思考的，這也是他創作的出發點。

常陵親自向謝志偉介紹展出的作品與創作理念，兩人也藉著這個機會與場合交流。

開幕儀式匯聚了藝文界人士、學者、譯者等不同背景的賓客，國籍也各不相同。謝志偉告訴中央社，在這樣的情境中，藉由文化這個概念，加上藝術家在現場，創造了最直接的接觸方式，透過這樣的接觸，可以講述非常多的故事，也有許多的機會可以跟在地的人互動。

謝志偉強調，這樣的場合有助於推廣台灣，並藉此與他人深入討論台灣，文化交流對台灣的外交而言是相當重要的一環。