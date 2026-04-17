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台灣果凍藝術國際發光 1198顆果凍花寫金氏世界紀錄

中央社／ 河內16日專電

台灣果凍藝術代表隊15日在胡志明市世界烘焙暨甜品藝術大賽中，以連續3天、每天8小時順利挑戰「1198顆藝術果凍花」金氏世界紀錄獲得成功。藝術家表示，台灣團隊長期深耕，專業影響力在國際備受肯定。

越南胡志明市15日舉辦「世界烘焙暨甜品藝術大賽」，台灣「國際果凍藝術發展協會」（IJA）率領的台灣果凍藝術代表隊，順利挑戰「1198顆藝術果凍花」金氏世界紀錄成功。

「世界烘焙暨甜品藝術大賽」（World Bakery andConfectionery Competition）15日至18日在越南胡志明市舉辦，為一國際級指標性競賽，吸引來自超過22個國家、橫跨亞洲、歐洲、中東及非洲等地區專業選手及團隊參與，為全球甜品與烘焙藝術領域之重要年度盛會。

台灣代表隊本次參與的「立體果凍藝術」（3D JellyArt）競賽項目，為近年快速崛起的食品藝術類別，結合精密注射技術、立體結構雕塑與色彩設計，強調透明度、層次與細節表現。

該項目技術門檻高、藝術性強，為各國選手展現實力多重舞台，而台灣團隊長期深耕此領域，在國際間已具備高度辨識度與專業評價。

本次「1198顆藝術果凍花」世界紀錄挑戰，以「數量 × 速度 × 品質」為核心，在符合食品安全規範下，由25位老師在限定時間內，也就是連續3天、每天8小時完成1198件果凍花作品。

每件作品皆需呈現細緻工法與立體層次，在高強度製作節奏中仍須維持穩定品質，全面考驗團隊技術、默契與現場調度能力。台灣團隊在挑戰過程中，向全球展示了台灣精緻食品藝術的技術高度與創作能量。

國際果凍藝術發展協會常務理事洪于潔接受中央社電訪時表示，「這是展現台灣實力的時候，大家都很合作。其實中途很累，下飛機沒有休息，直接進軍金氏世界紀錄，但做完看到成品時也很感動」。

值得一提的是，受到主辦方「世界烘焙暨甜品藝術大賽」邀請，本次金氏世界紀錄挑戰是由成立於台灣的「國際果凍藝術發展協會」主導申請與統籌執行，顯示台灣在國際果凍藝術領域已具備主導性角色與專業影響力，具有象徵意義。

果凍花是果凍上的簡單裝飾，演變成甜點藝術品。該藝術其實起源於墨西哥，越南將其發揚光大，約10年前隨著越南新住民武芳草傳至台灣，深受民眾喜愛。洪于潔表示，全球最優秀果凍花老師就在台灣，多次受邀到國際場合教學。

現為國際果凍藝術發展協理事長的武芳草在台培育許多師資，她告訴記者，台灣果凍花技術為全球頂尖，受國際肯定。

據國際果凍藝術發展協會表示，透過本次國際競賽與世界紀錄挑戰，不僅讓世界看見台灣在精緻食品藝術領域的專業實力，也將持續深化國際交流與技術發展，推動果凍藝術邁向更高層次的國際舞台。

駐胡志明市辦事處副處長王金蘭於當日抵達會場，為台灣果凍藝術代表隊加油鼓勵，也見證及祝賀台灣團隊挑戰世界紀錄成功。

胡志明市 越南 創作

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