反對聲浪炸鍋…西班牙為50萬無證移民身份合法化 右派怒轟「醜聞」

（德國之聲中文網）桑傑士（Pedro Sánchez）首相在本周訪問中國期間為移民合法化決定進行了辯護，他表示，這不僅是一項關於已經在我國生活的人的正義問題。他指出，這項措施同時也獲得天主教會與雇主團體的支持，因為我們需要勞動力，才能持續推動經濟成長。

他向隨行的西班牙媒體強調，這項改革對西班牙有利，對現今退休族群的退休金有利，也對你們未來退休後的生活有利。西班牙是目前歐盟範圍內成長最快的經濟體之一，而馬德裡方面堅信，移民在其中扮演了不可或缺的角色。

西班牙保守派的人民黨領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）將此一舉措批評為醜聞，右翼民粹政黨Vox也宣布將發動反制行動。由於相關措施屬於對既有法律的修訂，透過皇家法令實施無須提交國會表決。具體改革內容預計將在未來數日內，隨著政府公報公布後正式生效。

據了解，這項措施的適用對象包括：在2025年12月31日以前提出庇護申請者，以及截至去年年底已在西班牙至少居住滿五個月的經濟移民。符合條件者在申請獲准後，即可合法在西班牙工作。

依照目前計劃，申請人將先取得為期一年的居留及工作許可。其未成年子女也可同步完成身分合法化程序，並獲發有效期為五年的居留許可。但前提是，申請人必須提交無犯罪紀錄證明。

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