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首爾地標聖水洞高租金問題 市長候選人：產業結構正在轉型

中央社／ 首爾16日專電

韓國聖水洞近年為新興觀光景點，投入首爾市長選舉的城東區前廳長鄭愿伍表示，盼未來把聖水洞模式推廣到整個首爾。不過，面臨聖水洞高租金問題，他認為產業結構正在轉型。

聖水洞過往以工廠與中小型製造業為主，隨著產業外移與老舊廠房閒置而沒落。不過，近年咖啡廳、藝術空間進駐，帶動年輕族群與創意產業聚集，加上大型品牌、快閃店，使聖水洞成為時尚熱門地標，躍升為外國觀光客造訪首爾的重要據點之一。

聖水洞位於首爾城東區，首爾城東區前廳長鄭愿伍日前出線，成為共同民主黨的首爾市長候選人。鄭愿伍於2014年當選城東區廳長後連任了3屆。

鄭愿伍今天出席首爾外媒協會的會談時說：「我所描繪的首爾未來景象並不遙遠，就在聖水洞。」鄭愿伍指出，10多年前，聖水洞還是一個幾乎沒人會去的衰落工廠區，如今已成熱門景點。

鄭愿伍表示，這不是因為政府，而是因為建立了制度和激勵措施，讓藝術家、小型企業和公司能夠自由地紮根並蓬勃發展。鄭愿伍說：「當企業和公民成為城市的真正主人時，創造力才能真正綻放。我將把這個模式推廣到整個首爾。」

不過，隨著聖水洞成為觀光勝地，快閃店大量進駐，店面租金也水漲船高，許多小規模店家因高昂租金被迫撤出。對此，鄭愿伍說，目前聖水洞依然是很活絡的地方，「只不過產業結構正在轉型，主導產業正在發生變化」。

鄭愿伍指出，產業轉型過程中，如何保護並協助衰退的產業，是政府正在思考的。「我們正透過『安心商店』等制度，提供較低廉的價格讓店家營運。我認為，未來這類制度有必要進一步擴大。」

首爾 韓國 觀光 民主黨

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