印尼直升機突失聯！機上8人下落不明 當局展開搜尋

印尼搜救機構表示，相關當局正搜索一架載有8人的直升機，它今天稍早在婆羅洲西加里曼丹省失去聯繫。

法新社報導，印尼搜救機構指出，這架隸屬於當地一間航空公司的直升機稍早從婆羅洲（Borneo）西加里曼丹省（West Kalimantan）起飛，原定前往該省另一處地點。

這架直升機載有2位機組員和6名乘客，並在當地時間上午8時10分左右失去聯繫。

當地搜救機構負責人告訴法新社，約有20位救援人員被派往直升機最後已知位置的周邊區域進行搜索。

他還說道，空軍一架直升機也已經部署協助搜尋。