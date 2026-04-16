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暴雨洪災肆虐加勒比海 多明尼加與海地至少19死、萬人流離失所
加勒比海國家多明尼加和海地近日遭遇暴雨和洪水侵襲，根據官員和紅十字會最新統計，已經導致至少19人罹難、數以萬計民眾流離失所。
法新社報導，強烈風暴7日開始持續對位在伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island）上的這兩個國家降下豪雨。儘管最近幾小時雨勢持續在減緩，當局仍保持高度警戒。
海地民防局14日通報，全國數個省共計有12人喪生。多明尼加官方則於昨天公布有7人死亡。
緊急應變官員表示，多明尼加境內至少有3萬500人因災撤離家園、流離失所，至少6500戶民宅受損，數十個社區對外聯繫中斷。
當局上週也因暴雨而宣布停課並且縮短上班時間，首都聖多明哥還發生停電。
當地氣象專家預測，未來數天仍會持續降雨，並可能降下冰雹。
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