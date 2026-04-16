疑強風釀禍！小型噴射機在成田機場降落「衝出跑道」 機上3人均安

「多動一點，少坐一點」，多年來一直是想要變得更健康的人所遵循的建議，如今這項觀念正逐漸被細化。越來越多研究顯示，在健康效益方面，某些類型的運動可能比其他運動更有益，其中運動強度被認為是關鍵因素之一。《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）刊登的一項新研究發現，少量高強度活動，可能與降低多種慢性疾病風險有關。

2026-04-16 12:57