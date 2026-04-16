聽新聞
0:00 / 0:00
疑強風釀禍！小型噴射機在成田機場降落「衝出跑道」 機上3人均安
日本東京成田機場16日下午發生飛安事故，一架小型噴射機在降落時遭強風吹襲，偏離跑道後停下，機場已封鎖發生事故的A跑道進行檢查。機上共有3人，均未受傷，也未確認發生火災。
富士電視、朝日電視與共同社報導，事件發生在當地時間下午1時左右。機場方面向消防單位通報，一架從靜岡機場飛往成田的HondaJet私人噴射機，從南側進入A跑道降落時，受強風影響向西側偏離，發生「衝出跑道（overrun）」情況。現場一度有多輛消防車趕到，場面一度混亂。
受此事故影響，A跑道截至當地時間下午2時30分仍維持封閉，尚未有恢復運作的時間表。成田市則已發布強風注意報，並於上午11時30分過後觀測到最大瞬間風速達每秒18.5公尺。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。