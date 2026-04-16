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澳洲煉油廠大火恐衝擊燃油供應 當局籲勿搶購囤油

中央社／ 吉朗16日綜合外電報導

澳洲當局今天表示，維多利亞州一座主要煉油廠昨天深夜接連發生爆炸後，被沖天烈焰吞噬。由於這是全澳僅存的2座煉油廠之一，當局警告國內燃油供應恐受衝擊，呼籲勿囤油。

法新社報導，消防人員表示，維多利亞州的「維瓦能源」（Viva Energy）燃料工廠昨天深夜因氣體外洩起火，現場竄出高達60公尺烈焰。

事故指揮官麥金尼斯（Michael McGuinness）表示，這起事件起因於高度易燃氣體和液態碳氫化合物「嚴重外洩」，最初的小火在歷經數次爆炸後，已演變成大規模火災，至少還需4到5小時才能撲滅。

澳洲能源部長波溫（Chris Bowen）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「目前主要的影響似乎是在汽油生產…這情況不太妙，時機點也很糟，對吧？」

根據維瓦能源的資料，這座煉油廠距維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）西南方約1小時車程，每日可處理原油12萬桶，約占全澳洲燃油供應量的10%。

波溫表示，大火摧毀了煉油廠負責生產「高辛烷值汽油」的廠區。所幸透過啟動隔離閥，負責生產航空燃油和柴油的其他廠區得以倖免於難。

澳洲因地理位置孤立，加上全國僅有2座煉油廠，汽油大多仰賴進口，面對全球燃油供應中斷的承受能力極為脆弱。

波溫呼籲澳洲民眾克制，不要恐慌性搶購燃油：「重點是按需求購買，剛好就好。」

根據澳洲政府數據，澳洲目前的汽油儲備約38天，遠低於國際能源總署（IEA）規定的最低90天標準。目前政府雖未採取配給措施，但敦促駕駛人盡量節省汽油，並盡可能搭乘大眾運輸工具。

澳洲 爆炸 原油

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