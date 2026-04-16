日本京都男童命案 37歲父親涉嫌棄屍被捕

日本京都府一名11歲男童本月13日被人發現陳屍在南丹市的山區，男童的父親因為涉嫌棄屍，今天被警方逮捕。他被捕後面對調查時供稱，「是我做的沒錯」。

日本放送協會（NHK）報導，南丹市園部町一名就讀小學的男童3月23日失蹤後，警方等單位連日派員尋人，到了3月29日，男童上學用的背包被尋獲，接著在4月12日找到運動鞋，而警方於本月13日找到他的遺體。

警方指出，死因不明，推測死亡時間與他失蹤的時期重疊，為3月下旬。

而警方為了釐清事情經過等狀況，昨天上午搜查男童的住處，同時聽取男童父親的說法，並在今天凌晨依涉嫌棄屍逮捕男童父親。男童的父親名叫安達優季，目前37歲，是一間公司的員工。

根據目前為止的調查已知，男童父親說明上月23日上午送男童到小學後，男童就下落不明，不過監視器當時並未拍到男童的身影，也沒有目擊證人。

警方目前還在調查詳細經過。