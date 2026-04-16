杜拜帆船飯店將進行18個月整修 員工證實會暫停營業

杜拜帆船飯店一名員工今天證實，飯店在進行為期18個月的大規模整修期間會暫停營業。上月伊朗無人機遭攔截時產生的碎片曾造成帆船飯店外牆起火，但員工稱整修計畫與那次事件無關。

路透社報導，這是帆船飯店（Burj Al Arab）自1999年開幕以來首次大規模整修，時間點恰逢當地觀光人潮因美國聯手以色列對伊朗開戰而減少。

飯店業主朱美拉集團（Jumeirah）昨天發布聲明表示，整修工程將分階段進行，預計耗時約18個月，並將由巴黎室內建築師奧爾（Tristan Auer）主導。但聲明中未明確表示整修期間飯店將關閉。

飯店員工則表示，整修期間，會為已訂房的客人提供附近飯店的替代住宿。該名員工補充道，實際關閉期間仍有可能調整。

今年3月初，伊朗無人機遭攔截時產生的碎片擊中帆船飯店外牆，造成建築物部分受損。

該名員工表示，這項「期待已久」的整修計畫與3月事故無關。位於阿拉伯聯合大公國的朱美拉集團也並未在聲明中將計畫與區域衝突做連結。

然而整修時機格外引人注目，因為中東衝突已重創杜拜旅遊，航班受干擾情況波及阿聯，且多家精品集團警告，隨著旅客需求趨弱，獲利將面臨壓力。