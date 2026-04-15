快訊

現場疑點重重…日本京都11歲男童命案 日媒曝繼父承認涉棄屍

李乾龍座車驚傳遭裝追蹤器 新北警：未接獲報案明將主動會面了解

聽新聞
0:00 / 0:00

現場疑點重重…日本京都11歲男童命案 日媒曝繼父承認涉棄屍

中央社／ 東京15日專電
日本京都府南丹市發生11歲男童死亡事件，日媒報導，京都府警方將以涉嫌遺棄屍體罪，針對男童的37歲繼父聲請逮捕令。 示意圖／AI生成
日本京都府南丹市發生11歲男童死亡事件，日媒報導，京都府警方將以涉嫌遺棄屍體罪，針對男童的37歲繼父聲請逮捕令。 示意圖／AI生成

日本京都府南丹市發生11歲男童死亡事件，日媒報導，京都府警方將以涉嫌遺棄屍體罪，針對男童的37歲繼父聲請逮捕令。警方今天上午對男童住家展開搜索，並對親屬進行訊問，據稱男童繼父已經承認涉及棄屍。

就讀於南丹市立園部小學的11歲男童3月23日失蹤，遺體於4月13日在距離學校約2公里的山林中被發現。由於遺體與隨身物品分散於多個地點，情況疑點重重。

京都新聞、產經新聞報導，男童繼父原本向警方與校方表示，他在當天上午約8時開車將男童送到學校附近後離開，但周邊監視器並未拍到相關畫面，也沒有任何目擊證詞。

事件發生後，警方與消防單位連日展開大規模搜索，動員約千名人力，範圍涵蓋住家周邊山區及整個南丹市。3月25日，警方公布男童照片與失蹤當天穿著，呼籲民眾提供線索。

3月29日，男童親屬在距離學校約3公里的山區發現他的黃色背包；4月12日，在住家與學校之間的山中發現鞋子，關鍵線索逐漸浮現。4月13日下午4時45分，警方在南丹市園部町的山林中發現遺體，經確認為男童本人。遺體呈仰躺狀，暴露在野外，未見被掩埋或刻意遮掩的痕跡，且未穿鞋。

司法解剖結果顯示，男童死因不明，推定死亡時間為3月下旬。警方指出，由於遺體與背包、鞋子分別在不同地點被發現，加上現場狀況異常，研判男童可能捲入事件，警方以遺棄屍體方向展開調查。

警方今天對男童繼父進行偵訊，相關人士透露，男子已承認涉及棄屍，警方將著手聲請逮捕令。

日本 京都 命案

延伸閱讀

日本京都男童命案…關鍵疑點浮上檯面 物證分散疑刻意擾亂調查

泰3歲童被「香菸燙睪丸」虐死！生母稱兒癲癇驗屍揭腸破裂 20歲繼父被捕

東京新生兒 10年來首增加 預期結婚人數連二年大幅增長

法9歲童遭父囚貨車逾年、被發現赤裸蜷縮車內 營養不良無法行走

相關新聞

現場疑點重重…日本京都11歲男童命案 日媒曝繼父承認涉棄屍

日本京都府南丹市發生11歲男童死亡事件，日媒報導，京都府警方將以涉嫌遺棄屍體罪，針對男童的37歲繼父聲請逮捕令。警方今天...

這國人最會買！2026年第1季赴日消費居各國之冠 大陸仍排第三

日本觀光廳今天公布，2026年1月至3月期間，訪日外國人在日本國內的消費總額推估為2兆3378億日圓（約新台幣4651億...

日本京都男童命案…關鍵疑點浮上檯面 物證分散疑刻意擾亂調查

日本京都府南丹市發生11歲男童死亡事件，隨著案情曝光，多項關鍵疑點浮上檯面。從「最後行蹤未被監視器拍下」、到「背包、鞋子...

美國名校很好考？隱藏在大學放榜影片的倖存者偏差

每年到了美國大學放榜的 3、4月，TikTok、YouTube、Facebook 就會被一種影片淹沒：12 年級的高中生坐在鏡頭前，燈光打好了，手機架好了，有時候連家人都站在旁邊等待。學生們顫抖著點開大學錄取信，然後尖叫、崩潰、痛哭、或靜靜說出「rejected」（拒絕錄取）。開箱大學錄取通知的時刻成了一場可以分享的表演。

道頓堀惡火2消防員殉職…商圈招牌竟過半違規 大阪市府下令大整頓

去年（2025年）8月，日本大阪熱門景點道頓堀發生嚴重火警，起火建物與零售連鎖店唐吉訶德道頓堀店位處同一排，火勢當時也波及隔壁的連鎖拉麵店一蘭拉麵。當時，失火建物5樓到6樓坍塌，兩名消防員在撤離途中受困在建物內，不幸殉職。

留德中國學生下藥性侵女友拍攝過程 遭處近12年徒刑

德國法院今天判處1名28歲中國留學生11年3個月徒刑，認定他多次對女友下藥，使其陷入強烈昏迷後加以性侵，並拍攝整個虐待過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。