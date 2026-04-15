現場疑點重重…日本京都11歲男童命案 日媒曝繼父承認涉棄屍

日本京都府南丹市發生11歲男童死亡事件，日媒報導，京都府警方將以涉嫌遺棄屍體罪，針對男童的37歲繼父聲請逮捕令。警方今天上午對男童住家展開搜索，並對親屬進行訊問，據稱男童繼父已經承認涉及棄屍。

就讀於南丹市立園部小學的11歲男童3月23日失蹤，遺體於4月13日在距離學校約2公里的山林中被發現。由於遺體與隨身物品分散於多個地點，情況疑點重重。

京都新聞、產經新聞報導，男童繼父原本向警方與校方表示，他在當天上午約8時開車將男童送到學校附近後離開，但周邊監視器並未拍到相關畫面，也沒有任何目擊證詞。

事件發生後，警方與消防單位連日展開大規模搜索，動員約千名人力，範圍涵蓋住家周邊山區及整個南丹市。3月25日，警方公布男童照片與失蹤當天穿著，呼籲民眾提供線索。

3月29日，男童親屬在距離學校約3公里的山區發現他的黃色背包；4月12日，在住家與學校之間的山中發現鞋子，關鍵線索逐漸浮現。4月13日下午4時45分，警方在南丹市園部町的山林中發現遺體，經確認為男童本人。遺體呈仰躺狀，暴露在野外，未見被掩埋或刻意遮掩的痕跡，且未穿鞋。

司法解剖結果顯示，男童死因不明，推定死亡時間為3月下旬。警方指出，由於遺體與背包、鞋子分別在不同地點被發現，加上現場狀況異常，研判男童可能捲入事件，警方以遺棄屍體方向展開調查。

警方今天對男童繼父進行偵訊，相關人士透露，男子已承認涉及棄屍，警方將著手聲請逮捕令。