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土耳其兩天內第2起校園槍擊 至少4死20傷

中央社／ 安卡拉15日綜合外電報導

土耳其東南部卡拉曼馬拉斯省當局指出，當地一所中學今天發生槍擊，一名學生開槍造成包括同學在內至少4人死亡，另有至少20人受傷。這是土耳其兩天內第2起校園槍擊事件。

路透社報導，卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）省長於呂埃爾（Mukerrem Unluer）向媒體表示，事件一共造成3名學生和一名老師喪生。槍手也在攻擊中身亡。

於呂埃爾表示，這名學生是該校8年級生，將父親的槍支藏在背包內帶到學校進行攻擊。

校園槍擊案在土耳其極為罕見。

現場的電視畫面可見警車與救護車抵達校門口，警方與群眾聚集。司法部長古爾萊克（Akin Gurlek）在X平台上表示，已經針對此一事件展開調查。

東南部尚勒烏爾法省（Sanliurfa）昨天也發生槍手到母校開槍，造成包括學生和老師在內至少16人受傷，槍手後來自戕身亡。

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土耳其 槍擊 警車

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