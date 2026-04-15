這國人最會買！2026年第1季赴日消費居各國之冠 大陸仍排第三

日本觀光廳今天公布，2026年1月至3月期間，訪日外國人在日本國內的消費總額推估為2兆3378億日圓（約新台幣4651億元），較去年同期增加2.5%。其中，購買力最強的是台灣旅客，達到3884億日圓（約新台幣772億元），占總體的16.6%。

根據觀光廳公布「入境旅客消費動向調查」，2026年第一季消費金額最高的是來自台灣的旅客，達3884億日圓；第2名為韓國3182億日圓，第3名為中國2715億日圓，第4名為美國2592億日圓，第5名為香港1482億日圓。

回顧2025年同期，中國旅客消費金額高達5478億日圓，占整體約1/4，穩居第一。但受到中國政府呼籲克制赴日旅遊的影響，今年大幅下滑至2715億日圓，減幅達50.4%。

不過，台灣旅客消費從去年的3171億日圓增加22.5%，韓國由2823億日圓增加12.7%，美國也從2223億日圓成長16.6%。此外，泰國（增加18.9%）、越南（增加71.3%）、德國（增加59.6%）、英國（增加46.9%）等多國旅客消費均顯著成長，填補了中國減少的部分，使整體仍維持2.5%的年增率。

人均消費方面，平均為22萬1000日圓，較去年同期略減0.6%。消費項目方面，「住宿費」占36.7%（8571億日圓）為最大宗，其次為「購物費」25.2%（5895億日圓）、「餐飲費」22.9%（5351億日圓）。

人均消費以法國旅客最高，達40萬7759日圓，其次為澳洲40萬4298日圓、德國39萬8753日圓，顯示歐洲旅客的消費金額較高。這與停留天數有密切關聯，訪日客整體平均住宿天數為10.3晚，但法國旅客平均停留24.4晚、西班牙20.8晚、澳洲14.5晚，傾向Long Stay的旅行。