日本京都男童命案…關鍵疑點浮上檯面 物證分散疑刻意擾亂調查

日本京都府南丹市發生11歲男童死亡事件，隨著案情曝光，多項關鍵疑點浮上檯面。從「最後行蹤未被監視器拍下」、到「背包、鞋子與遺體分散多地」，種種不合理情況交織，使案件愈發撲朔迷離。

「週刊文春」引述警方相關人士說法，此案表面上由生活安全部主導，但實際上由負責命案的搜查一課推進調查，正以「他殺」方向全面篩查嫌疑人。

就讀於南丹市立園部小學的11歲男童3月23日失蹤，遺體於4月13日在距離學校約2公里的山林中被發現。由於遺體與隨身物品分散於多個地點，情況疑點重重，京都府警方正慎重進行調查，於今天對男童住家展開搜索，同時對多名親屬進行訊問。

根據警方與校方，男童失蹤當天上午8時左右，其繼父聲稱開車將他送至小學附近後離開，但周邊監視器並未拍到相關畫面，也沒有任何目擊證詞。

3月23日是3連休結束後的第一天，學校舉行畢業典禮。男童在連假前的3月19日正常上學，並事先告知24日請假。班導師於23日上午8時30分左右發現男童沒有到校，但誤以為他是這天請假，因此直到11時50分、畢業典禮結束後才聯絡母親，導致中間出現約3小時空白。

3月29日，親屬在距離學校西方約3公里的山區，發現男童平時上學使用的黃色背包，這個地點之前已被搜尋過3次，卻未發現理應非常顯眼的黃色背包，引發質疑。4月12日，警方又於學校與男童住家之間的山中，找到疑似失蹤時所穿的黑色運動鞋，但該地點與背包發現處相距約5公里。

4月13日下午4時45分，警方在南丹市園部町的山林中發現遺體，經確認為男童本人。

警方指出，遺體衣著與失蹤時相同，穿著襪子但未穿鞋。司法解剖結果顯示死因不明，推定死亡時間為3月下旬，且未發現明顯刀傷等外傷。

由於遺體、鞋子與背包分別出現在不同地點，且現場環境並非一般孩童容易進入的區域，加上未穿鞋長距離移動的可能性極低，警方認為男童單獨行動、發生意外的說法難以成立。

「週刊文春」披露此案眾多謎團。第1個是「監視器畫面」，根據校方，男童家距離學校開車約30分鐘，平常多由母親接送，但當天是繼父開車送他。繼父聲稱在學童保育設施讓他下車。這個設施因為有停車場，家長開車接送通常會在此停車。

從該設施到學校正門約150公尺，學童大約3分鐘就可以走到，但這段時間內，沒有任何人看到男童，他的身影也沒有出現在學校的2台監視器畫面中。

至於繼父的車是否被監視器拍到，調查人員透露，「確認監視器畫面時，他（繼父）指著一輛進出停車場的車說『這是我的車』，但畫面前後都沒有男童的身影」。

第2個謎是「來源不明的傳單」。繼父於23日中午報警，警方隨即展開搜索，但當時沒有公開，僅有部分人士知情。然而，2天後的3月25日清晨，社群媒體開始流傳尋人傳單，詳細記載男童照片、服裝與當天經過，比警方還早半天公布。

發布傳單的X帳號目前已經關閉，究竟是誰、出於什麼目的製作尋人傳單，成為一個謎。

另外，男童父母在事件剛發生時，曾主動找媒體求助，但記者上門卻遭到拒絕，家門口甚至貼出「禁止採訪與拍攝」告示。在此之後，包含男童父母在內，所有家屬完全不接受媒體採訪。

第3個謎團則是發現背包、鞋子與遺體的經過。報導稱，黃色背包是男童母親的哥哥發現，地點非常偏僻，甚至手機都沒有訊號。

奇怪的是，背包完全沒有髒污，也沒有被動物翻動過的痕跡，且前幾天下雨，背包卻完全沒被淋濕。有參與搜索的民眾說，前一天曾多次搜索發現背包的區域，「在附近走來走去，來回起碼3次」，但都沒有看見背包。

4月12日發現鞋子的地點，是在距離學校約6公里的山中，隔天即發現遺體。背包、鞋子與遺體相距甚遠，且都不是孩子會去的地方。專家指出，可能是為了干擾警方辦案，刻意分散證物；若遺體的襪子及鞋底都很乾淨，那麼鞋子可能是之後被刻意放置。

最後的謎團則是「男童失蹤前的家庭糾紛」。報導指出，男童母親曾是美容師，離婚後回到家鄉，在一家工廠工作。繼父比男童母親大3歲，現年37歲，兩人在工廠認識。他在20多歲時與大16歲妻子結婚，育有孩子，去年12月離婚後與男童母親結婚。原本男童失蹤隔天，一家人計劃要去台灣新婚旅行。

然而，繼父在3月19日請病假，聲稱感染諾羅病毒。3月23日，也就是男童失蹤當天早上，他打電話給公司稱「家裡出狀況」，再次請假。

據推測，在男童失蹤前，最後見到他的人很可能就是繼父。由於他說「家裡出狀況」，可以確定在事件發生前，男童家可能已經出現異常情況。京都府警方目前已成立專案小組，全力投入案件調查。