巴黎學生也參與台灣史補課 拆解專有名詞背後意識

呼應台灣史補課潮，法國國立東方語言與文化學院（INALCO，簡稱東語）與台師大國際台灣學研究中心，近日在巴黎舉辦「台灣史補課」課程與紀錄片「牽阮的手」放映活動。課程透過名詞解釋，引導學生思考並拆解名詞背後的意識，進而理解台灣社會的轉變。

活動主辦者之一、東語台灣學研究負責人劉展岳，平時也在巴黎西堤大學（Université Paris Cité）教授台灣史。學生來自中文系、日文系、韓文系、歷史系、社會系等，修課人數從第一年近70人，到今年第3年已增至150人。

劉展岳接受中央社專訪時表示，今年2月，以1980年「林宅血案」為背景的電影「世紀血案」引發爭議時，他人剛好在台灣，因此看了另一部以台灣民主發展史為背景的紀錄片「牽阮的手」，便希望返法後，能與巴黎學生呼應這波台灣史補課潮。

劉展岳解釋，巴黎學生在一學期的台灣史課程中，將從原住民時期、荷蘭時期，一路學習到聯合國大會第2758號決議、台灣選舉制度等內容。

台灣史補課系列活動則聚焦在1945年至1980年，主要討論日治時期結束、國民黨來台、228事件、白色恐怖事件後的台灣民主發展史。

巴黎學生從「中華民國」（ROC）、「中華人民共和國」（PRC）、「本省人」、「外省人」等專有名詞出發，思考這些關鍵字在歷史中如何被詮釋及與當代的對應關係。

劉展岳補充，巴黎學生將從非單一的名詞解釋與翻譯，發現非單一的台灣史角度與立場。例如「日治時期」、「日據時期」、「日殖時期」，這3個名詞對應的法文翻譯，讓學生以國際觀點討論，何者更適合用在全球脈動下的台灣史觀。

劉展岳表示，從當代學術視角來看，台灣當代歷史中的許多名詞，需要重新再譯。例如「本省人」、「外省人」、「原住民」等。由於台灣社會組成多元，已超出法國既有語言體系，因此他透過在單一中文名詞旁，列出相對應的法文詞彙，讓學生進一步思考。

例如1945年國民黨來台後所稱的「光復」台灣，他便列出4個相對應法文翻譯：收復（recouvrer）、解放（libérer）、修復（restaurer）、轉讓（rétrocéder），讓學生比較其中差異，並討論哪些對應詞是錯誤的。

劉展岳說：「當學生試著拆解名詞背後的意義與意識時，便能逐漸理解台灣社會的轉變。」

劉展岳表示，在巴黎選修「台灣史」課程的學生越來越多。大約7成學生的學習動機，是對台灣感興趣、想理解台灣；也有學生因台灣在國際討論的聲量逐漸提高，希望進一步理解歷史脈絡，例如歷史系學生想知道台灣歷史如何形成，社會系學生則從台灣社會現象加以分析等。

在修習台灣史課程的中文系學生中，約有20%為中國留學生。劉展岳表示，當課程進行到某些敏感主題時，有些人會離開，也有人選擇留下來並做紀錄。

巴黎學生版的「台灣史補課」系列活動共3堂課程與1場放映活動，於9日與15日在東語舉行。

除了劉展岳從「專有名詞」視角，補充紀錄片「牽阮的手」所談及的時代架構外，台師大台灣藝術史研究中心主任白適銘、台師大副教務長暨台灣濕地學會理事長方偉達，也特別從台灣前往巴黎，分別從「藝術」與「生態」角度，幫學生補課台灣史。