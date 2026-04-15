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加拿大繪本作家庸．卡拉森 獲林格倫紀念文學獎

中央社／ 斯德哥爾摩15日專電

有兒童文學諾貝爾獎之稱的瑞典林格倫紀念文學獎（AstridLindgren Memorial Award）14日揭曉，由加拿大知名繪本作家庸．卡拉森（Jon Klassen）獲獎。

卡拉森在2011年以「我要找回我的帽子（I Want MyHat Back）一書成名。林格倫紀念文學獎的官方網站介紹，這本關於所有權與道德的書層次豐富、構思巧妙。卡拉森擅長以微妙、敏銳且幽默的手法探問存在主義，他的作品以期待、懸念、震驚的情緒扮演核心角色。

林格倫紀念文學獎的評審團評語寫道，卡拉森透過細膩且引人入勝的文字圖畫，為讀者展現在宇宙中如何自處的全新視角。透過作品展現情感與巧思，用色彩與形狀描繪生活中不確定性帶來的挑戰與希望相互交織。

評審團認為，卡拉森的故事出色之處為渾然天成的優雅與雋永的深度，在他的作品中，讀者也成為共同創作者。

卡拉森接到紀念獎主席的電話時，剛送完孩子回家，他得知自己獲獎時非常震驚，不敢相信，不知道該說什麼，他很感謝林格倫紀念文學獎的肯定，並說掛掉電話後需要先大哭一場。

卡拉森在林格倫紀念文學獎的官網上介紹，自己插畫作品特色是以「避免動態」為特徵。他說他的感官與繪畫喜好，讓他無法描繪動作或正在發生的事情。

台灣繪本作家海狗房東在得知卡拉森獲獎後，在臉書上表示很開心。他對中央社表示，卡拉森的繪本乍看之下很「冷」，卻總能帶給讀者很多歡笑和想像空間。每次在各種場合說到卡拉森的繪本故事時，幾乎都會出現笑聲。

他認為，卡拉森的作品最特別之處就是角色的眼神。他說那是「讓人快活的眼神死」，卡拉森自嘲筆下的角色是「演技拙劣、看鏡頭的演員」，但也反映出他冷靜、深刻觀察事物的特質。

海狗房東說，卡拉森用色帶有大量灰色調，也加強這種特質。另外，他的繪本無論圖畫、文字或結局都有很多留白，有時文字沒有說的，角色的眼神也提供讀者暗示，自然形成一種邀請，讓讀者可以參與其中。

海狗房東認為，卡拉森的作品一定可以歷久不衰。他說，1981年生的卡拉森雖然很年輕就獲得這項可以被視作「終身成就獎」的林格倫紀念文學獎，但他已累積許多特色鮮明、幾乎不可能被世人遺忘的作品，獲頒林格倫紀念獎，應該不會有人感到意外。

瑞典林格倫紀念文學獎的設立是為紀念瑞典知名童書作家阿思緹．林格倫（Astrid Lindgren）並促進世界兒童少年文學發展，瑞典政府以其姓名設立獎項，推廣兒童閱讀精彩故事的權利。

每年選出一個對兒童青少年文學有獨特貢獻的個人或組織，頒發獎項。獎金高達500萬瑞典克朗（約新台幣1632萬元），是世界上最大國際兒童和少年文學獎。

今年有來自74個國家、263個獲提名的作家與組織，台灣創作者劉旭恭、周逸芬、林小杯也在提名名單中。

林格倫紀念文學獎將在5月25日於斯德哥爾摩舉行頒獎典禮。

文學獎 瑞典 加拿大 諾貝爾獎

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