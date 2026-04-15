匈牙利大選贏家馬格雅允暫停國營媒體 確保新聞自由

匈牙利國會選舉贏家馬格雅今天在國營的柯蘇特電台（KossuthRadio）受訪時說，他的新政府上台後將暫停國營媒體的播出，並將通過新的媒體法，以及確保新聞自由。

路透社報導，批評人士指責即將下台的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在16年執政期間讓公共媒體淪為政府喉舌，且民營媒體也掌握在奧班領導的青年民主黨（Fidesz）盟友手中，形同奧班主導破壞媒體獨立性。

例如過去16年，奧班每週固定都會上柯蘇特電台受訪，反對派政治人物則極少獲邀。

馬格雅（Peter Magyar）今天表示：「每位匈牙利人都值得擁有一個播報真相的公共服務媒體。我們將需花點時間來通過新的媒體法、（設立）新的媒體主管機關，以及讓國營媒體具備專業條件來確實履行其應當職責。」

歐洲聯盟（EU）的批評人士指責奧班執政下的匈牙利體制破壞民主常規。如今馬格雅領導的尊重與自由黨（TISZA）在12日舉行的選舉拿下199席國會中的強勢多數，奧班的慘敗為匈牙利體制改革開啟大門。

另一方面，馬格雅今天還說，他將有必要與匈牙利最大石油公司MOL的領導階層舉行會談，接下來幾週他的最優先事項是確保國內燃料供應安全。

此外，他今天前往會晤匈牙利總統蘇尤克（TamasSulyok）前對媒體記者重申，他的政府上任後，蘇尤克必須去職。