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巴黎慈善抽獎 工程師花100歐元抱回畢卡索真跡

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導

一名熱愛藝術的巴黎工程師今天在一場慈善抽獎活動中，幸運贏得西班牙藝術大師畢卡索一幅價值超過100萬歐元（約新台幣3730萬元）的畫作。

法新社報導，58歲的幸運兒霍達拉（Ari Hodara）上周末才購買彩券，便在佳士得（Christie's）拍賣行現場直播的儀式中被抽出。此次活動募集的資金將全數捐贈用於阿茲海默症的研究。

這項抽獎活動獎品是畢卡索謬思女神之一瑪爾（Dora Maar）的畫像。這幅題為「女人頭像」（Tetede femme）的灰色與藍色水粉畫作於1941年創作，是從私人藝術經銷商「歌劇藝廊」（Opera Gallery）購入。

儘管這幅畫作在抽獎時的官方估值為100萬歐元，但專家及歌劇藝廊皆表示，考量到它的重要性，實際價值可能更高。

當霍達拉接到來自拍賣行的中獎電話時，還不敢置信地問：「我怎麼知道這不是惡作劇？」

主辦單位由法國記者柯欽（Peri Cochin）主導，並獲得畢卡索家族及基金會的支持。他們曾分別於2013年和2020年舉辦過兩次類似的畢卡索作品抽獎。

第一屆的得主是一名來自賓州的25歲美國人，第二屆則由一名來自義大利西北部文蒂米格里亞（Ventimiglia）的會計師獲得，她的彩券是兒子送的耶誕禮物。

根據英國廣播公司（BBC）報導，主辦單位表示，這次抽獎活動售出超過12萬張彩券，每張售價100歐元，為阿茲海默症研究募集約1100萬歐元。

主辦這次活動的基金會負責人拉杜塞特（Olivier de Ladoucette）今天表示：「研究經費少得可憐。在我們發達的社會中，我們仍未意識到這是一個重大的公共衛生問題，絕對需要每個人都參與其中。」

他補充說：「這次的畢卡索倡議是另一塊基石，希望有朝一日阿茲海默症將只會是一段不好的回憶。」

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