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處理麻煩、吐籽心累…日本人不愛吃水果 催生超強「進化版」

聯合新聞網／ 綜合報導
據調查，日本人近年來水果攝取量減半，處理「太麻煩」是主因。 示意圖／Ingimage
據調查，日本人近年來水果攝取量減半，處理「太麻煩」是主因。 示意圖／Ingimage

據日媒「TBS NEWS DIG」報導，日本人的水果攝取量在過去50年來幾乎減半。根據日本厚生勞動省建議，每人每天的理想水果攝取量為200公克，約等同於1顆蘋果、2顆橘子、12顆草莓或2根香蕉。但根據2024年最新統計顯示，日本民眾平均每日僅攝取78.1公克，僅勉強達到目標值的四成左右。

為什麼日本人不愛吃水果呢？調查指出最主要的原因竟是「價格太貴」（47.7%），其次為「不易保存、無法囤貨」（35.7%）。此外，有超過兩成（22.6%）的民眾單純覺得吃水果「太麻煩」，光是想到必須清洗、削皮、切塊和吐籽等步驟，就讓人提不起勁。

為了解決消費者嫌麻煩的心態，日本農業界積極研發主打便利的「進化版水果」。以處理起來相當費工的西瓜為例，專家耗時16年研發出名為「Pino Girl」的西瓜。由於完全無籽的西瓜栽培困難，專家便換個角度，將西瓜籽縮小至一般尺寸的四分之一。這種小型籽口感柔軟且無苦味，咬起來帶有如巧克力豆般的微脆感，讓消費者能直接大口咀嚼，徹底省去吐籽的困擾。

另一款成功改良的水果則是奇異果。很多人不喜歡奇異果外表的絨毛與些微澀味，對此，市面上推出了春季限定的「紅寶石奇異果」。這款新品種果皮極薄且光滑無毛，清水洗淨後就能「連皮帶肉」整顆直接吃，不僅富含維生素C與花青素，還帶有完熟莓果般的優雅甜味。藉由這些免削皮、免吐籽的貼心改良，業界期待能重新喚回民眾吃水果的意願。　

水果 西瓜 奇異果 日本

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