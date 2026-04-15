快訊

用電鍋也要開抽油煙機？醫解答揭「3關鍵」恐傷肺 擺錯位置也危險

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

道頓堀惡火2消防員殉職…商圈招牌竟過半違規 大阪市府下令大整頓

聯合新聞網／ 綜合報導
2025年8月日本大阪道頓堀發生嚴重火警，造成2名消防員殉職。 路透
2025年8月日本大阪道頓堀發生嚴重火警，造成2名消防員殉職。 路透

去（2025）年8月，日本大阪熱門景點道頓堀發生嚴重火警，起火建物與零售連鎖店唐吉訶德道頓堀店位處同一排，火勢也波及隔壁的連鎖拉麵店一蘭拉麵。當時，失火建物5樓到6樓坍塌，兩名消防員在撤離途中受困在建物內，不幸殉職。

根據消防局的調查報告，火災現場發生了「爆燃」現象，室內溫度在短短10秒內瞬間飆破攝氏300度，當時，火舌迅速延燒到大樓外牆的大型看板，導致災情進一步擴大。根據日媒「MBS新聞」報導，這場悲劇燒出當地商圈的消防漏洞。由於起火建築的外牆招牌並未依法使用防火材質，大阪市政府隨即針對觀光客密集的道頓堀河畔大樓招牌，展開全面清查。

不過，檢查結果卻揭露了驚人的違規亂象。根據《建築基準法》，當地有110件戶外看板依規定必須使用防火材料，但竟然有一半以上（59件）完全不合格。不僅如此，在168件必須事先向市府申請核准的看板中，更有高達91件是未經同意就違法架設的違規招牌。

面對如此嚴重的違規情形，大阪市政府目前已下令，要求相關大樓與業者限期改善。為了防範類似的悲劇再次發生，市府也表示未來會擴大稽查範圍，確實查核並列管戶外看板的安全問題。

大阪 火災 日本 消防員

延伸閱讀

最高齡越野滑雪選手！9旬嬤無望改寫金氏紀錄沮喪 小學生暖舉助重燃熱血

日本餐廳禁菸令上路六年竟「零開罰」 日媒揭業者暗黑手法大鑽漏洞

松機人臉辨識怒嗆日本客？用語震驚台日網友 官方回應：畫面已更新

遊沖繩注意！連鎖牛排館爆集體食物中毒 5家分店遭勒令停業

相關新聞

美國名校很好考？隱藏在大學放榜影片的倖存者偏差

每年到了美國大學放榜的 3、4月，TikTok、YouTube、Facebook 就會被一種影片淹沒：12 年級的高中生坐在鏡頭前，燈光打好了，手機架好了，有時候連家人都站在旁邊等待。學生們顫抖著點開大學錄取信，然後尖叫、崩潰、痛哭、或靜靜說出「rejected」（拒絕錄取）。開箱大學錄取通知的時刻成了一場可以分享的表演。

道頓堀惡火2消防員殉職…商圈招牌竟過半違規 大阪市府下令大整頓

去年（2025年）8月，日本大阪熱門景點道頓堀發生嚴重火警，起火建物與零售連鎖店唐吉訶德道頓堀店位處同一排，火勢當時也波及隔壁的連鎖拉麵店一蘭拉麵。當時，失火建物5樓到6樓坍塌，兩名消防員在撤離途中受困在建物內，不幸殉職。

留德中國學生下藥性侵女友拍攝過程 遭處近12年徒刑

德國法院今天判處1名28歲中國留學生11年3個月徒刑，認定他多次對女友下藥，使其陷入強烈昏迷後加以性侵，並拍攝整個虐待過...

東京新生兒 10年來首增加 預期結婚人數連二年大幅增長

東京去年1至11月的日本人新生兒數量年增0.7%至7萬7375人，且全年數量預期也將超越2024年。這將是十年來首次東京日本人新生兒比前一年增加。

日本航空新規定24日生效 機內禁用行動電源

日本政府國土交通省（簡稱國交省）今天宣布，禁止在客機內使用行動電源等新的安全標準將在本月24日起生效。新規定也包含每人最...

波隆那童書展台灣館開幕 以故事森林展現創作能量

2026波隆那童書展今天開幕，本屆台灣館以「故事森林」為主題，邀請3位入圍林格倫紀念獎的創作者劉旭恭、周逸芬、林小杯親臨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。