道頓堀惡火2消防員殉職…商圈招牌竟過半違規 大阪市府下令大整頓

去（2025）年8月，日本大阪熱門景點道頓堀發生嚴重火警，起火建物與零售連鎖店唐吉訶德道頓堀店位處同一排，火勢也波及隔壁的連鎖拉麵店一蘭拉麵。當時，失火建物5樓到6樓坍塌，兩名消防員在撤離途中受困在建物內，不幸殉職。

根據消防局的調查報告，火災現場發生了「爆燃」現象，室內溫度在短短10秒內瞬間飆破攝氏300度，當時，火舌迅速延燒到大樓外牆的大型看板，導致災情進一步擴大。根據日媒「MBS新聞」報導，這場悲劇燒出當地商圈的消防漏洞。由於起火建築的外牆招牌並未依法使用防火材質，大阪市政府隨即針對觀光客密集的道頓堀河畔大樓招牌，展開全面清查。

不過，檢查結果卻揭露了驚人的違規亂象。根據《建築基準法》，當地有110件戶外看板依規定必須使用防火材料，但竟然有一半以上（59件）完全不合格。不僅如此，在168件必須事先向市府申請核准的看板中，更有高達91件是未經同意就違法架設的違規招牌。

面對如此嚴重的違規情形，大阪市政府目前已下令，要求相關大樓與業者限期改善。為了防範類似的悲劇再次發生，市府也表示未來會擴大稽查範圍，確實查核並列管戶外看板的安全問題。