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留德中國學生下藥性侵女友拍攝過程 遭處近12年徒刑

中央社／ 慕尼黑14日綜合外電報導
德國法院今天判處1名28歲中國留學生11年3個月徒刑，認定他多次對女友下藥，使其陷入強烈昏迷後加以性侵，並拍攝整個虐待過程。示意圖／ingimage
德國法院今天判處1名28歲中國留學生11年3個月徒刑，認定他多次對女友下藥，使其陷入強烈昏迷後加以性侵，並拍攝整個虐待過程。示意圖／ingimage

德國法院今天判處1名28歲中國留學生11年3個月徒刑，認定他多次對女友下藥，使其陷入強烈昏迷後加以性侵，並拍攝整個虐待過程。

法新社報導，慕尼黑法院表示，此案與法國畢立可（Gisele Pelicot）案類似，被告至少7次在女友失去意識時對其施暴。

法院以鍾義（Zhongyi J.音譯）稱呼被告，指出被告每次均拍攝性侵過程，並將影片儲存在硬碟，其中一次性侵持續超過3小時。

法院聲明表示：「每次犯案目的都是讓受害者陷入強烈鎮靜，即使劇烈疼痛也無法作出抵抗反應。」

被告遭判處6項加重強姦罪及2項殺人未遂罪。

主審法官科彭萊特納（Markus Koppenleitner）在宣判前表示，這些罪行展現出「對人性與女性極端駭人的蔑視」。

法院指出：「即使是經驗豐富的刑事調查人員，也對影像中蔑視女性的程度感到震驚。」

法院表示，被告以3種麻醉劑混合物對受害者下藥。在性侵過程中，受害者呼吸曾多次停止，能夠倖存純屬偶然。

法院發言人表示，被告係於2023年赴德國攻讀機器人學碩士學位。

法院指出，被告在審理期間坦承犯行，但「儘管表達悔意，仍未完全認識其行為的嚴重性」。

法國女子畢立可多次遭前夫及數十名男子在其失去意識時性侵，她2024年在審判中放棄匿名權，成為全球反抗性暴力的象徵。

畢立可的案例引起強烈共鳴，德國電視女演員費南德斯（Collien Fernandes）發現網路流傳著大量以她為主角的偽造色情影片，她援引畢立可的案例公開反擊。

數以千計的德國民眾走上街頭聲援費南德斯，促成針對網路性暴力的新一波「#MeToo」運動。

法國 德國 性侵 留學生

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