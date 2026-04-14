芬蘭瑞典客運列車仲夏復駛 兼顧北約軍事需求

芬蘭與瑞典上週簽署跨境鐵路運行協議，中斷長達36年的兩國客運列車預計最快今年仲夏重新上路，同時也是芬蘭國鐵（VR）自2022年停駛赫爾辛基至聖彼得堡路線後，首度將列車開出國境。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，芬瑞雙方11日簽署協議，允許VR列車憑芬蘭許可駛入瑞典邊境城市哈帕蘭達（Haparanda），瑞典列車同樣可持本國許可開進芬蘭的托爾尼奧（Tornio）。托爾尼奧開發總監康加斯塔洛（Sampo Kangastalo）指出，通車典禮預計訂於「仲夏節前夕、六月底左右」。

交通暨通訊部長雷納（Lulu Ranne）強調，這條鐵路連結對芬蘭具有戰略意義：「不但能支撐國防供應安全與危機韌性，也有助推動跨境就業、通學與觀光。」

她期待這條路線有助於形成波斯尼亞灣（BothnianArc region）地區的跨境勞動市場圈，為當地企業開拓貨物與服務的新機會。雷納還透露一個私人緣由，瑞典邊境城鎮哈帕蘭達是她童年與青少年時期的家鄉，直到1990年才返回芬蘭定居。

芬蘭鐵路採用俄羅斯帝國時期遺留的寬軌，軌距1524公釐，比瑞典及大多數歐洲國家使用的標準軌（1435公釐）寬了89公釐。

旅客需在哈帕蘭達換乘瑞典的諾達格（Norrtåg）列車，但哈帕蘭達車站的設計讓過程化繁為簡，旅客僅需走過一棟百年歷史的磚造站房即可換至另一月台。

通車後，從葡萄牙南部阿爾加維（Algarve）到芬蘭拉普蘭最北端的科拉里（Kolari）可全程搭火車，距離約5000公里，將刷新歐盟境內最長鐵路旅程紀錄。

VR估計首年乘客人數可達8萬人；初期規劃每週五、日各一班，赫爾辛基到斯德哥爾摩的陸上旅程約需24小時，比塔林克詩麗雅線（Tallink Silja Line）與維京線（Viking Line）現行郵輪航程約多出6至7小時。

這條路線的戰略意義更延伸至國防層面，芬蘭國會已於去年撥款2000萬歐元（約新台幣7.46億元）用於「北方鐵路」（Rail Nordica）計畫的前期規劃，長期目標是在現有軌道旁另鋪設歐洲標準軌，強化北約（NATO）成員國的軍事運輸能量。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）曾就強化北歐跨境鐵路的軍事與危機運輸用途進行討論，這條百年鐵道的復甦，其意義超越單純的觀光需求。