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索羅門群島政局動盪 法院下令親中總理面對不信任案

中央社／ 雪梨14日綜合外電報導

南太平洋島國索羅門群島的最高法院今天下令總理馬內列召集國會，對他的不信任案進行表決。在此之前，索羅門群島有多位內閣成員辭職，政局陷入動盪。

法新社報導，在馬內列（Jeremiah Manele）政府12名內閣部長請辭，兩個政黨退出執政聯盟後，馬內列上月遭提出不信任動議。

馬內列隨後任命前總理、北京的堅定盟友蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）出任副總理，使得局勢更加動盪。

最高法院首席大法官巴默（Albert Palmer）今天判決，該國目前正處於「憲政僵局」。

根據法新社看到的判決書，巴默表示，總理在這種情況下只有兩個選擇─辭職，或者召集國會，讓他領導政府的權力接受國會考驗，「沒有折衷辦法，拖延或不作為並非選項」。

馬內列被命令必須在3天內召集國會。

總理辦公室未立即回應法新社的置評請求。

索羅門群島被視為中國在南太平洋地區最緊密的夥伴和支持者之一，兩國於2022年簽署一份安全協議。

立場親中的馬內列曾任索羅門群島外交部長，2024年當選總理時，承諾會延續索國與中國關係日益密切的外交政策。

國會 北京 最高法院

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