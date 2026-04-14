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泰國潑水節傳猥褻案 法院警告性犯罪將重罰

中央社／ 曼谷14日專電

泰國正值潑水節假期，各城市街頭宛如大型水仗戰場，曼谷卻傳出有外籍男子涉嫌猥褻遭逮捕。泰國法院呼籲，參與潑水節須尊重個人權利與尊嚴，不應隨意觸碰他人身體，若有性騷擾或性侵行為將處以嚴厲刑罰。

泰國正值潑水節假期，曼谷是隆路（Silom）封街湧入萬人歡慶，人們手持水槍互相噴水，氣氛高昂，13日晚間更因人潮過多，警方宣布禁止民眾進入，只出不進。當局警告，潑水節假期期間因人潮眾多，易生犯罪行為。

巴達雅新聞（The Pattaya News）今天報導，曼谷警方13日下午4時在巴吞旺區域（Pathumwan）逮捕一名涉嫌猥褻並威脅女子的外籍男子，提醒民眾注意安全。

報導指出，案發地點靠近潑水節主要慶祝地點是隆路，值班警察聽到受害人呼救後，立即趕到現場，據受害者指出，該男子在藥局前對她進行猥褻行為。

潑水節假期期間，湧入大量外國旅客，慶祝節慶的人潮眾多，當局擔憂性犯罪可能增加，法院特別發出警告，表示若犯性騷擾或性侵等案件，將受到嚴厲的刑事處罰。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國法院發言人蘇里揚（Suriyan Hongwilai）說，潑水節是泰國一個備受保護的傳統節日，但慶祝活動須尊重個人的權利與尊嚴，並強調，參與潑水節並不代表同意遭他人碰觸身體或塗抹粉末。

根據泰國「刑法」第278條，猥褻行為包括假借節慶活動名義，觸摸他人私密部位，最高可處10年有期徒刑、罰款20萬泰銖（約新台幣19.7萬元），或兩者併罰。

蘇里揚指出，潑水節期間人潮擁擠的情況可能會被不法分子利用，並呼籲參與者保持社交距離。

刑法 性騷擾 潑水節

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