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日本公布溫室氣體排放量 2024年度創新低

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本環境省今天公布，2024年度日本國內溫室氣體總排放量為10億4600萬公噸，較去年度減少1.9%，相當於2030萬公噸，為1990年度以後最低。同年度的淨排放量首度跌破10億公噸。

「朝日新聞」報導，環境省指出，減少的主因被認為是製造業的生產量減少，加上再生能源與核能發電占電力來源構成比例超過3成，脫碳化持續推動所影響。

2024年度森林等吸收量為5230萬公噸，若排放量減掉吸收量的淨排放量約9億9400萬公噸，首度跌破10億公噸之外，與基準年度2013年度相比減少28.7%之外，也較2023年度減少1.9%，相當於1880萬公噸。

日本政府希望在2050年前達到淨零排放，環境省說明，「正在穩定減少排放」，但也稱，「減排速度略有放緩，將持續推動再生能源與節能對策」。

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