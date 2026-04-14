柴油價格飆升 愛沙尼亞部分民眾改用食用油當燃料

中東戰事導致全球柴油價格持續上漲，部分愛沙尼亞民眾開始嘗試以食用植物油取代柴油，作為車輛燃料，以降低通勤成本。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）13日報導，目前愛沙尼亞市面上食用油價格每公升不到1歐元（約新台幣37元），相較之下每公升柴油價格已超過2歐元（約新台幣74元），價格差距明顯，部分愛沙尼亞民眾轉向使用食用油取代柴油。

報導指出，這股趨勢主要出現在使用較舊柴油引擎的車主之間，由於這類引擎結構較為簡單，能夠在一定程度上使用植物油運行。

據報導，一名名為卡洛（Karlo）的車主表示，他偶爾會將一般食用油用於他的1997年款福斯廂型車。他指出，此方法只適用於較舊車型，且仍需混入部分柴油，否則在低溫環境下可能難以啟動。

卡洛在本季已使用食用油行駛約2000公里，他說目前未出現任何問題。他也提到使用食用油不僅降低成本，還可減少傳統柴油刺鼻氣味，「就像在麵包店裡開車」。

愛沙尼亞當地連鎖超市Selver的公關代表表示，該公司近期精製食用油銷量確實明顯增加，但無法確認消費者購買用途。

另一方面，報導引述愛沙尼亞稅務與海關部門官員並提醒民眾，無論是菜籽油或其他食用油，若作為車輛燃料使用，也須依柴油稅率申報並繳納。