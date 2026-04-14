日本新版防災氣象資訊 統一4種災害警戒等級

日本氣象廳與國土交通省今天宣布，將在5月28日起提供大雨等相關的新版防災氣象資訊，並統一河川氾濫、大雨、土石流災害、大潮（高潮）共4種災害的警戒等級為1到5。

「朝日新聞」報導，法律上新制正式上路的時間為5月29日，不過在前一天就會使用新的資訊發布消息。若發生大地震等狀況，切換成新版防災氣象資訊可能會延期。

日本迄今的防災氣象資訊（防災氣象情報）會災害不同，而有不同的警戒或警戒資訊（警戒情報）等，且危險度的等級並未統一，與地方政府發布避難資訊的關聯令民眾難以理解。

新版防災氣象資訊把河川氾濫、大雨、土石流災害、大潮的災害，均定為等級5是「特別警報」、等級4是「危險警報」、等級3為「警報」、等級2是「注意報」，不管上述何種災害，預測5天內可能出現警報級現象的「早期注意資訊」（早期注意情報）被列為第1級。

而地方政府發布避難資訊的指標是根據上述等級，看到等級5就會發布「緊急安全確保」、等級4則發布「避難指示」、等級3是「高齡者等避難」等，對應的警戒等級變得明確許多。

對於民眾而言，出現等級5就代表有生命危險，立刻確保安全；等級4是全員從危險的場所避難；等級3是避難需要時間的人儘早避難以及準備避難等；等級2是確認避難行動，例如確認避難場所、路徑與時間等。

另一方面，暴風、巨浪、大雪等資訊仍維持現行的「特別警報、警報、注意報」表述。另外，既有的洪水警報與洪水注意報將統一為「氾濫警報」等名稱，因此新資訊的名稱將不會再出現「洪水」字樣。

此外，針對恐帶來豪雨的「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），也將開始提供「即將發生預測」的機制。除了半天前的預測之外，新增以2到3小時前為目標的預測，提醒危險正在升高。

防災氣象資訊因為觀測與預測技術提升，以及重大災害的發生而陸續增加。而氣象廳與國交省為了改善名稱不一的問題，於2022年起舉行專家檢討會，相關法規也在去年12月修訂，持續準備使用新版防災氣象資訊。