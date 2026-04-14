一天一餐勉強存活 蘇丹飢荒持續惡化

全球應起來關注蘇丹！因為蘇丹人一天只能吃一餐。國際非政府組織報告指出，蘇丹數百萬名難民每日僅能仰賴一餐維持生命，在糧食極度匱乏的地區，居民甚至被迫採食樹葉或動物飼料度日，而蘇丹政府仍持續否認飢荒危機，導致援助工作面臨重重阻礙。

每天僅一餐維生

《路透社》報導，蘇丹由於內戰衝突持續延燒，導致全國超過六成的人口面臨極度糧食短缺，目前正陷入全球最嚴重的人道危機之一。反飢餓行動組織等非政府組織報告指出，蘇丹數百萬家庭每日僅能以一餐維生，甚至被迫採食樹葉或動物飼料，而婦女在惡劣環境中更面臨極高的暴力風險。

儘管多個地區已達到饑荒門檻，但對立的政府與武裝實力仍互相推卸責任，人道使救援行動舉步維艱。此外，農業生產中斷與國際援助資金的削減進一步惡化，導致當地的社群廚房難以負荷龐大的生存需求。

全球嚴重人道危機

《半島電視台》指出，自2023年蘇丹軍隊與快速支援部隊 (RSF) 爆發戰爭以來，暴力浪潮導致該國成為全球最嚴重的人道危機之一，超過1200萬人被迫離開家園，超過3300萬人需要人道援助，加上高比例的人口面臨極度飢餓與營養不良的威脅。

如今，這場戰爭不僅摧毀了基礎設施，更將飢餓作為武裝手段，將無數平民推向生存絕境。

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