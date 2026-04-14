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日本航空新規定24日生效 機內禁用行動電源

中央社／ 東京14日綜合外電報導
全日空班機。美聯社
全日空班機。美聯社

日本政府國土交通省（簡稱國交省）今天宣布，禁止在客機內使用行動電源等新的安全標準將在本月24日起生效。新規定也包含每人最多僅能手提攜帶2個行動電源上飛機。

「日本經濟新聞」報導，國土交通大臣金子恭之今天在內閣會議後的記者會表示，「希望使用者理解與配合」。

國交省表示，本月24日起將禁止在機艙內替行動電源本體充電，也呼籲避免使用行動電源幫智慧型手機等電子產品充電，並建議改用機上提供的電源。

日本政府也將加強規定攜帶行動電源的數量，過去只要在100Wh（瓦時）以下，並無限制手提攜帶行動電源的數量，但自本月24日起，最多只能手提攜帶2個160Wh（瓦時）以下的行動電源。若超過限制，將在手提行李安檢處被要求丟棄。

原本的規定如行動電源禁止放入託運行李，以及禁止攜帶超過160Wh（瓦時）的大容量行動電源，仍維持原本規定。若旅客違反規定，可能會被依航空法受到處罰。

日本本月下旬將迎接大型連假「黃金週」，在這之前，國交省與各家航空公司趕緊透過官方網站、公告等方式通知新規定，並提醒旅客有些飛機內並無配備電源，呼籲旅客在搭機前先替手機等電子產品充電。

國交省去年7月起要求旅客不可把行動電源收納在飛機客艙頭頂的行李置物箱，必須隨身保管，如今將進一步強化相關對策。

行動電源主要是用鋰電池製成，老化或受到衝擊有冒煙、起火之虞，世界各地也曾發生過類似案例。聯合國的專門機構國際民航組織（ICAO）今年3月加強國際標準後，日本也把規範提升至相同水準。

日本 行動電源

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