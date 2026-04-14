東京新生兒 10年來首增加 預期結婚人數連二年大幅增長

東京去年1至11月的日本人新生兒數量年增0.7%至7萬7375人，且全年數量預期也將超越2024年。這將是十年來首次東京日本人新生兒比前一年增加。

讀賣新聞報導，東京都知事小池百合子日前在例行記者會上公布這項數據，並表示，「我們也預期結婚人數將連二年大幅增長」。她稱讚其政府措施成效，並表示：「東京都政府一直致力在提供無縫接軌的支援，讓想結婚和有小孩的人可安心邁出這些第一步。」

2025年的全年新生兒總人數預料將在今年6月上旬公布。日本中央政府2月下旬公布的全年初估數據（包含外國人）顯示，東京的新生兒數量年增1.3%至8萬8518人，為九年來首見增長。

此外，日本京都府南丹市男童失蹤案出現重大進展。京都府警方13日表示，在市內山區發現一具疑似男童的遺體，研判可能為自3月23日起失蹤的11歲男童。遺體發現與該男童下落不明已相隔約三周時間。

警方稱，發現的遺體身材較小，可能是未成年人，身穿深藍色上衣和米黃色長褲，沒有穿鞋。據分析，該遺體可能已死亡相當長的時間。京都新聞報導，警方後續將進行司法解剖，以釐清確切身分及死亡原因。

這名男童就讀南丹市立園部小學，3月23日上午8時左右，由父親開車送至學校附近後即失去行蹤。當天學校舉行畢業典禮，但男童並未到校，直到典禮於上午11時45分左右結束，校方聯絡家長後，才確認失蹤。此外，校內監視器也未拍到他的身影。