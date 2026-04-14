波隆那童書展台灣館開幕 以故事森林展現創作能量

2026波隆那童書展今天開幕，本屆台灣館以「故事森林」為主題，邀請3位入圍林格倫紀念獎的創作者劉旭恭、周逸芬、林小杯親臨現場，並參與講座與見面會等多項活動，展現台灣豐沛獨特的童書創作能量。

義大利波隆那童書展（Bologna Children's BookFair，BCBF）是全球童書、漫畫與圖像小說版權媒合重要平台，本屆展覽於13至16日舉行。文化內容策進院今年再次籌組「台灣館」，邀集35家出版社228本原創書籍，並支持6位出版版權人、2位授權業者參展，拓展國際版權交易及IP授權跨域合作機會。

台灣館今天下午舉行開幕典禮，駐義代表蔡允中、台北書展基金會董事長郝明義出席。蔡允中致詞時強調，近兩年政府積極促進台灣與歐洲的文化交流，義大利是重點國家，駐義代表處將全力協助強化台義出版合作。

郝明義表示，台灣館主題為「故事森林」，眾所周知台灣有很多森林，森林也象徵能量，顯示台灣在各面向都很有創造力。此外今年台灣館首設書店，擺放已翻譯成義語、法語、西語的台灣繪本，讓有興趣的出版同業購買。

●3位創作者參與 讓台灣在國際童書市場發光

今年台灣館聚焦劉旭恭、周逸芬、林小杯3位入圍2026瑞典林格倫紀念獎（Astrid Lindgren MemorialAward）的創作者，該獎有「兒童文學界諾貝爾獎」美譽。3位作者上午在波隆那書展舞台舉行講座，介紹台灣創作者如何在國際兒童文學市場發光，以及作品中的文化特色如何影響國際讀者的理解與共鳴。

劉旭恭背景特殊，他畢業於台大土木工程研究所，後來轉換跑道創作繪本，代表作品如「橘色的馬」。他接受中央社專訪指出，很高興再度代表台灣館參加這次國際盛會，透過演講介紹自身創作初衷與使用媒介，不僅能讓各界更認識台灣作品，也盼吸引愈來愈多台灣讀者支持本土創作。

劉旭恭認為參加國際書展，有助增廣創作視野，例如他注意到歐美童書通常較重視藝術與圖像呈現，東方童書則較重視故事內容，這帶給他很多啟發，「我覺得兒童閱讀經常是圖像思考為主，若能讓圖像帶著文字或概念走，是蠻值得學習的方向。」

周逸芬多年前從美國回台後，在新竹創辦和英出版社，代表作品如「雪英奶奶的故事」。她接受中央社專訪指出，國際書展作品琳瑯滿目，創作要突出、被看見，除了講究品質還要有特色。她專長領域是發展心理學，她發現相關書籍都很教條式又無趣，「所以我想創作兒童會有興趣的發展心理學作品，這是市面上很缺乏的。」

周逸芬從「開創藍海」角度投入出版業，「米米系列」繪本獲得14國語言授權佳績。她根據自身經驗認為，童書仍應以故事為主軸，「如果一本童書不是蹲下從孩子視角去寫，就算圖畫漂亮，吸引大量索取樣書，最後也很難簽約合作，因為多數知名出版社都是從孩子視野來選書。」

林小杯作品「再見的練習」，細膩刻畫人狗之間情感，成為展場詢問度最高的作品之一。她接受中央社專訪指出，她很高興事隔多年再度跟隨台灣館來參展，也感受到台灣創作者愈來愈受到支持，波隆那書展是以版權交易為主的平台，旨在幫助台灣作品更多打進國際市場，她認為台灣館這方面規劃愈做愈好。