出現重大進展！日本京都小六男童失蹤案 山中疑似發現遺體

日本京都府南丹市男童失蹤案出現重大進展。京都府警方今天表示，在市內山區發現一具疑似男童的遺體，研判可能為自3月23日起失蹤的11歲男童。

京都新聞報導，警方後續將進行司法解剖，以釐清確切身分及死亡原因。

這名男童就讀南丹市立園部小學，3月23日上午8時左右，由父親開車送至學校附近後即失去行蹤。當天學校舉行畢業典禮，但男童並未到校，直到典禮於上午11時45分左右結束，校方聯絡家長後，才確認失蹤。此外，校內監視器也未拍到他的身影。

家屬於3月29日在距離學校西方約3公里的山中道路旁，發現他上學用的黃色背包；警方昨天又在學校西南方約6公里處的山區，找到與他所穿相似的運動鞋。

案件發生後，京都府警動員累計約千名警力，持續針對山區及周邊池塘展開大規模搜索，但除背包與鞋子外，始終未發現其他關鍵物證，也沒有取得目擊證詞或監視器畫面。