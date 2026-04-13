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泰國潑水節登場 曼谷萬人街頭打水戰

中央社／ 曼谷13日專電

泰國潑水節登場，曼谷是隆路今天封街湧入萬人歡慶，人們手持水槍互相射擊，也有人直接灑水，幾乎每個人都全身濕透，氣氛嗨翻天，宛如大型街頭水戰。不過現正值酷暑，曼谷最高溫達攝氏37度，當局呼籲慎防中暑。

曼谷是隆路（Silom）封街，吸引大批民眾和國際遊客打水仗，其他路段也能看到有人坐在載有水桶的卡車上，一路向路人潑水或以水槍射擊，而路邊民眾或店家也會潑水回擊。

首次參加潑水節的加拿大遊客茱蒂（Jody）有備而來，她準備了替換衣服、水槍和護目鏡，並表示泰國人民很友善，很享受潑水節的節慶氛圍。

一名旅居美國、剛搬回曼谷的泰國人則說，曼谷最棒的就是有很多地方可以狂歡和旅遊，因此「你不用一直待在同一個地方」。

每年4月13日到15日是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran），為泰國重要的節慶之一，全國放假。人們會在這段期間互相潑水祈福，或到寺廟以聖水浴佛。

今年潑水節前2天適逢週末，因此假期從11日開始，共計5天，因此潑水節活動也特別盛大，住在曼谷的泰國民眾曼蒂（Mandy）告訴中央社，這是連續第2年和朋友參加潑水節，感覺今年的人數比去年還多，非常熱鬧。

民族報（The Nation）報導，曼谷市政府官員透過監視器分析等技術，預計光是是隆路就湧入14萬人。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天發表潑水節致詞，他表示，政府目標是透過展現泰國各地潑水節傳統的多元性，提升潑水節的影響力，並指出這些地方習俗，體現代代相傳的文化遺產，展現泰國社會歷久不衰的美麗。

他說：「值此潑水節和泰國新年之際，希望民眾共同傳承這一美好的文化傳統，熱情款待前來我國歡慶佳節的遊客。」

另外，泰國目前正值酷暑，當局警告全國正面臨高溫與空污威脅。氣象局指出，在潑水節假期期間，部分地區的氣溫可能高達攝氏42度，並呼籲民眾避免在露天場所停留太長時間。

泰國 曼谷 加拿大

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