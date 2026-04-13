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東京新生兒10年來首見增加 都知事小池歸功政府措施奏效
東京去年1至11月的日本人新生兒數量年增0.7%至77,375人，且全年數量預期也將超越2024年。這將是十年來首次東京日本人新生兒比前一年增加。
讀賣新聞報導，東京都知事小池百合子10日在例行記者會上公布這項數據，並表示，「我們也預期結婚人數將連二年大幅增長」。她稱讚其政府措施成效，並表示：「東京都政府一直致力在提供無縫接軌的支援，讓想結婚和有小孩的人可安心邁出這些第一步。」
2025年的全年新生兒總人數預料將在今年6月上旬公布。日本中央政府2月下旬公布的全年初估數據（包含外國人）顯示，東京的新生兒數量年增1.3%至88,518人，為九年來首見增長。
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