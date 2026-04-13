「看不見的國家」阿根廷首映 民眾：讓世界看見台灣

由美國導演葛靜文（Vanessa Hope）執導的紀錄片「看不見的國家」11日晚間於布宜諾斯艾利斯市區電影院舉行首映。多名觀眾表示，影片以俄烏戰爭為對照，使台灣議題更具現實感，進一步加深對台灣國際處境的理解。

「看不見的國家」（Invisible Nation）4月起於南美洲巡迴放映，包括巴拉圭、阿根廷與巴西，由當地台灣僑社籌辦。主辦單位表示，透過第三方影像敘事，有助於在國際政治現實下，讓台灣議題被更多人理解與討論。

阿根廷場由駐阿根廷代表處、阿根廷台灣僑民聯合會及阿根廷台灣商會共同舉辦，吸引逾200名政界、智庫與僑界人士出席，現場座無虛席，映後交流氣氛熱絡。

在布宜諾斯艾利斯街頭，近年不時可聽見俄語與烏克蘭語。隨著俄烏戰事延續，阿根廷逐漸成為部分移民與避難者的落腳地，也使戰爭影響從國際新聞轉為日常可感的現實經驗。

在此背景下，多名觀眾指出，當紀錄片以俄烏戰爭對照台灣與中國情勢時，台灣的處境不再只是遙遠的新聞，而是可以被理解的現實。也有觀眾表示，過去對台灣認識有限，觀影後才逐步理解其面臨的挑戰，「這樣的故事應該被更多人看見」。

駐阿根廷代表處代表謝妙宏受訪表示，期盼透過本片讓外國友人以更客觀視角認識台灣，進一步促進阿根廷社會對台灣議題的理解與共鳴，讓台灣的努力在國際上更被看見。

阿根廷國會眾議員福拉德（Mónica Frade）表示，影片深刻呈現台灣人民在困境中展現的韌性，真實反映當前處境。她指出，自己曾於2022年訪問台灣，對相關議題已有認識，因此對片中內容感受尤深。

阿根廷導演吉歐黑利（Pablo Giorgeli）受訪說到，這部紀錄片讓他看見台灣社會行動的一面，對台灣所面臨的現實處境感到驚訝。他難忘片中學生與勞工走上街頭、捍衛價值的畫面，展現台灣社會多元且具行動力的樣貌。

民眾波諾莫（Margarita Bonomo）指出，看到台灣社會從女性到年輕世代的參與與韌性，以及家庭共同承擔的凝聚力，令人深受觸動。

她提到，「台灣不是一個看不見的地方，而是應該被看見」，她說，這部紀錄片正提供了一個讓世界重新理解台灣的重要契機。