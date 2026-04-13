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海地世界遺產景點「拉費里埃城堡」發生人踩人 至少30人喪生

香港01／ 撰文：張子傑
海地北部著名歷史景點普拉費里埃城堡（Laferriere Citadel）發生人踩人事件，至少30人喪生。 路透
海地北部著名歷史景點普拉費里埃城堡（Laferriere Citadel）發生人踩人事件，至少30人喪生。 路透

路透社4月11日報導，海地北部著名歷史景點普拉費里埃城堡（Laferriere Citadel）發生人踩人事件，至少30人喪生。

報道引述海地官員Jean Henri Petit指，事發時城堡有大批學生及遊客，參與城堡年度慶祝活動，大批人在入口聚集導致意外，再加上天雨令情況雪上加霜。他警告遇難人數或進一步增加。

總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）向死難者家屬表達慰問，指當時有不少年青人在場。

普拉費里埃城堡建於海地由法國獨立後不久的19世紀初，並於1982年獲聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產。

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文章授權轉載自《香港01》

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