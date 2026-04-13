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遊沖繩注意！連鎖牛排館爆集體食物中毒 5家分店遭勒令停業

聯合新聞網／ 綜合報導
近日沖繩爆出連鎖牛排館集體食物中毒事件。圖為沖繩那霸市中心的國際通。 路透
近日沖繩爆出連鎖牛排館集體食物中毒事件。圖為沖繩那霸市中心的國際通。 路透

國人赴日旅遊需特別留意了！沖繩知名連鎖牛排館「Steak House 88」驚傳集體食物中毒事件。綜合日媒「琉球放送」、「琉球新報」報導，經那霸市保健所調查後，確認共有5家分店發生「腸道出血性大腸桿菌O26」感染，並於本月11日依據《食品衛生法》，對相關分店下達勒令停業5天的處分。

這起集體中毒事件發生在上個月9日至27日期間。共有9名年齡從1歲到40多歲的男女，在食用店內的「切塊牛排」後，陸續出現嚴重腹痛、腹瀉及血便等食物中毒症狀。值得注意的是，這9名患者中，高達8人是來自沖繩縣外的觀光客或參加社團合宿的學生。經醫療單位檢驗，出現症狀者體內均驗出「腸道出血性大腸桿菌O26」，所幸目前所有患者的身體狀況皆已逐漸康復。

針對這起嚴重的食安危機，衛生單位調查後點出了店家的致命疏失。據了解，肇禍的切塊牛排屬「加工肉品」，這些肉品事前已在那霸市內的中央廚房進行「斷筋」等處理。由於這類加工過程極易讓表面細菌深入肉內，營運方本已明確指示各店，在烹調時必須「煎至七分熟以確保內部徹底加熱」。

但5家爆出問題的分店在烹調肉品時，並未嚴格測量加熱時間與肉品的中心溫度，僅憑肉眼觀察判斷熟度。這種便宜行事、不當的處理方式導致肉品未能徹底殺菌，成為引發此次集體感染大腸桿菌的主因。

此次受勒令停業處分的5家分店，包含許多觀光客愛去的恩納店、北谷美國村店、國際通店、國際通西口店，以及Steak House 88 Jr. AEON那霸店。針對此次事件，營運該品牌的「沖繩Techno Create」公司發表道歉聲明，坦承辜負了顧客的信任，並承諾將盡全力從根本上重新整頓衛生管理，努力挽回消費者的信心。

沖繩 牛排 食物中毒 日本

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