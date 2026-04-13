越南偶像愛上台灣 推粉絲前往觀光：去幾次都不膩

越南台灣觀光大使、偶像ISAAC於河內國際旅展台灣館開唱，吸引大批粉絲到場。ISAAC告訴中央社，他早已愛上到台灣旅遊。身為大使，他將讓更多人有動力訪台，且他確信，台灣是一個怎麼去都不會膩的地方。

第15屆「越南河內國際旅展 VITM」9日至12日登場，11日當天，旅展的台灣館被人潮層層包圍，歌迷爭先恐後，放聲尖叫，就是為了一睹人氣偶像ISAAC的風采。

越南為台灣觀光新南向主要客源市場，近年來台人數逐年攀升，2025年越南來台旅客已近43萬人次，不僅超越疫情前水準，更較2024年大幅成長15%。

趁勝追擊，觀光署為了開拓新的年輕背包客客源，祭出「名人行銷」 策略，自去年起邀請與台灣有深厚淵源的影歌雙棲偶像ISAAC為觀光大使。他有不可小覷的粉絲基礎，在越南年輕族群中具有相當的人氣與號召力。

ISAAC不僅特別來台拍攝觀光宣傳影片，還為台灣量身創作歌曲「我心的停靠站」（Trạm Dừng CủaAnh），將台北101、日月潭及珍奶等元素融入歌詞。3月，ISAAC還號召近500位越南旅客至高雄內門體驗辦桌、宋江陣等傳統文化。

ISAAC於台灣館演唱為台灣創作的歌曲，並與現場歌迷進行與台灣相關的互動遊戲，粉絲激動搶答、拍照。

ISAAC演出前接受中央社專訪時透露，其實早在成為台灣觀光代言人之前，就已是台灣觀光的粉絲了。

ISAAC說，「我不只自己來過，也曾經帶家人一起來旅遊，還有跟朋友一起來，甚至也回來台灣拍過MV。所以我一直覺得，台灣是一個非常適合各種旅遊方式的地方」。不管是一個人旅行，還是和家人、朋友一起來，都可以找到適合自己的玩法。

他指出，最重要的是，台灣真的很安全，而且台灣人也非常親切。不用擔心迷路，也不用擔心有危險；無論是大人或小朋友，都可以很放心地享受旅程。

「之所以會覺得自己很有緣、很榮幸能成為台灣旅遊大使，是因為自己很早以前就喜歡台灣了。現在又有這個機會，可以把台灣的美好，介紹給喜歡旅遊的朋友」。

提及台灣觀光強項，ISAAC說，台灣可以滿足人們對旅行的各種期待，無論是風景、逛街購物，還是體驗傳統文化、美食。

他自稱是「一個已經喜歡台灣旅遊很久很久的人」。他表示：「我用自己的耳朵、眼睛，還有雙腳，親自走過非常多地方、體驗過很多事情。我非常確定，台灣一定會是一個，讓大家一去再去、怎麼去都不會膩的地方。」

偶像效應發揮效用，許多歌迷都表示，因偶像推薦，對台灣好感倍增。

對此他說，台灣本來就已經是一個非常有名的旅遊地點，很多人其實也早已聽過。但有時候，大家其實只需要一個動力，或一個 「確認」。「我剛好可以成為幫大家『確認』的那個人，讓大家更有動力來台灣體驗」。

「我的粉絲也是一樣，大家其實都聽過台灣旅遊。很幸運我剛好成為台灣在越南的觀光大使，所以很多人就會說：『哇，如果ISAAC都那麼喜歡，那去台灣一定會是很棒的體驗』」。ISAAC確信，只要來過台灣，「一定都會成為人生中非常難忘的一次體驗」。

一位抱著台灣館發送小禮的歌迷阮貴香（NguyễnQuý Hướng）告訴記者，「我很喜歡ISAAC，也一直很希望有機會可以去台灣看看，我自己還沒有去過台灣。當我看ISAAC影片的時候，覺得台灣真的很漂亮，有非常多美景。希望之後有機會，一定要去台灣旅遊」。

另一位化名為Sieunhantrungmuoi的歌迷則表示，一直都對台灣很有興趣，多年前也曾造訪台北。但因為ISAAC，讓她更有興趣。「一直以來，台灣對我來說都是一個一定要去的地方，看完（ISAAC的）影片後，我就覺得一定要再回台灣一次」。

她說：「我覺得不管是那些景點，還是自然風景，甚至是當地的人，都真的非常棒。旅程之後，我一定會推薦更多人去台灣，可能會分享一些台灣有多漂亮的照片，讓我的朋友看到之後也會想去台灣」。