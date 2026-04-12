她在埃及機場如廁誤踩「藍色按鈕」 遭水柱噴濕全身...真正用途曝光

滿心歡喜前往旅遊，卻被廁所水噴濕全身，可謂相當「掃興」！有旅客在埃及開羅機場上廁所，誤將馬桶旁藍色按鈕當成沖水器，腳踏下去立刻噴出強大水流，她走避不及被濺濕，崩潰不已分享到社交平台。不少曾「中伏」網友分享慘況，「我之前也踩過」、「沖水按鈕是不出水的，聰明的我擰了自以為沒開的水閥，水柱噴射出的那一刻，挾著馬桶裡之前的人留下的屎，我努力勸自己相信噴在身上的只有水而已」。

其實藍色按鈕為手動式沖洗器的開關，在埃及等中東及北非國家，由於宗教和衛生習慣，廁所常會配備小型按鈕噴水設施，以供如廁後清洗。有網友提醒為免被弄濕如廁後應先做1動作，「根據我個人經驗，在國外上完廁所先把馬桶蓋蓋上，再去探索那些按鈕」。

埃及機場如廁誤踩「藍色按鈕」 女生遭水柱噴濕全身

該女原po在小紅書帳號以「開羅機場廁所避雷」為題發布貼文，透露前往埃及旅遊，在開羅機場上廁所，如廁後發現馬桶左旁有1個藍色的裝置，她當時以為是腳踏式沖水器便踩下去，怎料「一股巨大水流」從馬桶正下方噴出來，走避不及瞬間被濺濕，事後崩潰表示「Patchi（巧克力）再怎麼好吃，都撫平不了內心的痛」。

苦主分享慘況 甚至被噴排泄物

許多網友紛紛分享同樣慘況，「我之前也踩過」、「沖水按鈕是不出水的，聰明的我擰了自以為沒開的水閥，水柱噴射出的那一刻，挾著馬桶裡之前的人留下的屎，給一言難盡的埃及行留下濃墨重彩的一筆，我努力勸自己相信噴在身上的只有水而已」、「我是先按牆上那個，但它不出水，於是嘗試了按下面那個，最後尖叫跑出去了，身上全濕了」、「我也是，被水沖飛了，護照也皺了」、「誰懂屁股在吹烘乾機的尷尬」。

正確沖水掣在馬桶正上方

有人就好奇眾人所指「藍色按鈕」形狀，有網友於是貼出他人曾拍下照片，顯示馬桶右下方有1個圓形的藍色按鈕，拍攝者當時清楚標示「NO」以及1個交叉，並在馬桶內畫上有水從內噴出的圖案，以提醒他人切勿誤碰，以免被弄濕；而正確沖水按鈕應為馬桶正上方、分為左右2邊的銀色按鈕。

小紅書出現大量「中伏」貼文 被水噴濕極狼狽

《香港01》記者在小紅書以關鍵字「開羅機場廁所」搜尋，出現不少遊客曾「中伏」貼文，同樣因不知藍色按鈕用處，或因真正沖水按鈕按不出水，誤觸導致被水噴濕，不但衣服被噴濕，甚至手袋背包、鞋子、或其他個人物品皆被水弄濕，可謂相當狼狽。

網友溫馨提醒 如廁後應先做1動作免被弄濕

其實藍色按鈕為手動式沖洗器的開關，在中東及北非國家，由於宗教和衛生習慣，廁所常會配備小型按鈕或旋鈕等噴水設施，以供如廁後清洗，而非單靠紙巾擦抹。有網友溫馨提示，為免被弄濕如廁後應先做1動作，「根據我個人經驗，在國外上完廁所先把馬桶蓋蓋上，再去探索那些按鈕」。

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文章授權轉載自《香港01》