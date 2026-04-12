E75歐洲藝術巴士啟程 林昶佐盼藝術將靈魂深深連結

載著來自11個國家藝術家的巴士從赫爾辛基出發，沿歐洲公路E75駛向南歐。台灣駐芬蘭代表林昶佐出席出發前夕的藝術論壇，以個人兼具三重身分指出，藝術連結靈魂的力量，是政治語言做不到的事。

這場論壇由芬蘭視覺藝術家協會（MUU ry）主辦，全名「E75藝術巴士赫爾辛基出發節」（E75 Art Bus Goes Helsinki Festival），10日在赫爾辛基電纜藝術工廠（Cable Factory）登場。巴士已在昨天正式啟程，展開為期6週的歐洲南北跨越之旅。

林昶佐在「藝術作為和平工具」（Art as a Tool for Peace）座談開場時以閃靈樂團主唱、前立委與現任外交官的身份表示，要說服不同立場的人支持一件事很難，但一段影片、一首歌、一件藝術作品，卻能深深觸動想法各異的人。他提到：「藝術不只是在人與人之間搭起對話的橋，藝術是真正將靈魂深深連結在一起的力量。」

藝術巴士沿途在20多個停靠點舉辦展覽、工作坊、表演與座談，活動也將從車上和各站現場同步直播。主辦單位也開放有限度的票券，讓對藝術有熱情的民眾加入這場跨越歐洲的旅程。

MUU協會總監索培拉（Timo Soppela）接受中央社採訪時說，藝術巴士不是第一個以交通工具進行藝術旅行的計畫，過去也有藝術家搭火車、坐船的例子，但E75的規模前所未有。他指出，計畫的核心不只是藝術家帶著作品上路，更重要的是沿途與當地藝術家共同創作、讓在地觀眾真正參與其中，「我們不只是去展示我們的作品，我們是去一起工作。」

索培拉說，每一站都有不同的合作夥伴、不同的場域，從藝術機構到戶外空間、從小型藝廊到節慶現場，形式各異。他期待這趟旅程能為未來的跨國合作打下基礎：「這不是一次性的活動，我們建立的整體網絡，目的是讓藝術家日後能持續在自己的專業領域找到合作的可能性。」

他也坦承自己同樣是這場實驗的一部分：「我在這裡學習如何和一大群人長時間相處、合作，接受旅途中所有美好的事，也接受那些誤解和小意外，這對我來說也是個人成長。」

這場出發節同時舉行E75藝術巴士展覽開幕。台灣裝置藝術家姚宥亘（Yu-Hsuan Yao）是此次入選的藝術家之一，作品將隨巴士在歐洲巡迴展出。她去年已赴波蘭進行為期兩個月的駐村創作，按照計畫安排，藝術家在上路之前先在沿線國家駐村，讓作品在當地生根。

E75藝術巴士是奧盧2026歐洲文化之都（Oulu 2026 European Capital of Culture）年度計畫的重點項目之一，由MUU與文化雜誌「卡爾提歐」（Kaltio）共同主辦，巡迴行程預計5月16日在挪威北極以「路的終點」音樂節收尾。

E75是一條從挪威北部城市瓦爾德（Vardø）延伸至希臘克里特島的歐洲公路，全長5639公里，貫穿芬蘭、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、塞爾維亞等國。