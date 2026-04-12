越南偶像嗨翻河內旅展台灣館 民眾推台灣值得再訪

越南河內國際旅展9日至12日登場，觀光署號召十多個單位共團參與，與越南業者建立管道。台灣館活動多元吸睛，11日更邀請越南市場影歌雙棲代言人現場開唱、互動，把台灣館包圍得水泄不通。

第15屆「越南河內國際旅展 VITM」9日至12日登場。台灣館號召國內航空公司、旅行社、飯店、遊樂區及不同縣政府等17個單位、共41人組成台灣觀光代表團參與。B2B旅遊交易會促成逾2000場觀光業者洽談，共同行銷台灣。

旅展台灣館活動吸睛，包括台灣館規劃虎劇團扯鈴演出、國際花式調酒冠軍陳武良等精彩表演，以及捏麵人、幸運手鍊DIY與打卡拍照體驗，為旅展內人潮最絡繹不絕的國家館之一。

11日，自去年起擔任越南市場台灣觀光代言人的越南人氣偶像ISAAC到達會場演出，並與歌迷進行台灣旅遊相關的互動遊戲。

ISAAC與台灣淵源深厚，最受歡迎的MV正是赴台取景。眾多粉絲相當熱情，將台灣館團團包圍。不少歌迷表示，因為偶像推廣，對台灣更加好奇。

觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅向中央社表示，盼藉河內旅展，希望能向越南朋友傳達台灣24小時都可以玩樂的概念。

他指出，2025年越南來台總人次達42.7萬人次，較前年度大幅成長15%，但也有不少越南觀光客和旅行社表示台灣觀光簽證申請不易，「若能放寬一些，旅遊人數勢必可以再增加」。

周欣毅說，目前越南赴台旅遊都以年紀稍長的團客為主，近年積極開拓越南年輕族群自由行。因此觀光署祭出「名人行銷」策略，邀請ISAAC擔任代言人，並赴台拍攝越南語的觀光宣傳影片，加強介紹高雄港、台南古城等新景點，以吸引年輕客群訪台。

觀光署延續Taiwan—Waves of Wonder（台灣魅力・驚喜無限）品牌精神，主打「台灣不打烊」的魅力，強調台灣一年四季、全天候皆能提供安全便利且充滿熱情的深度旅遊。

越南旅行業者Vinatat的執行長梅先進（Mai Tiến Tần）表示，因為太喜歡台灣，甚至去學了中文。

他告訴記者，「我超級愛台灣，就像我的第二個家，我們每個月都帶超過20個旅遊團到台灣。我們都愛台灣，希望帶更多越南人訪台，一個和平的國家」。

「我最喜歡的是台灣的人，到處都很友善。第二是台灣的氛圍，非常平和。第三個當然就是台灣的美食，非常好吃，夜市也很棒。不只我，所有越南人到台灣都喜歡逛夜市。」

他說，很多越南人都已經去台灣旅遊過，所以需要開發新的景點，讓已去過的人可以二訪，發現更多台灣。

旅遊展週末開放民眾參觀，民眾小玉（Ngọc）向中央社說，曾於2019年去台北一週，「我真的很喜歡，回來之後我都有推薦別人去台灣，因為我覺得台灣旅遊真的很有趣，跟我以前想像的完全不一樣。而且這個地方也很發達、很方便。也有非常多新的景點可以去玩」。

談及喜歡台灣的原因，她指出第一是辦理去台灣的手續相對簡單。「第二是台灣人很親切、很好相處」；第三則是「台灣食物很好吃，而且也很合口味，有非常多好吃的東西」。

小玉說，有打算再去，還有很多地方沒去過，如高雄、台中、台南。「而且我們全家現在也在計畫要再去。我自己才去過一次，但是我家裡有些人已經去過兩、三次了」。