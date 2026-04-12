載人繞月 阿提米絲2號平安歸

載四位太空人的美國太空總署（ＮＡＳＡ）阿提米絲二號計畫「獵戶座」太空船乘員艙，十日按計畫濺落在美國加州外海，為ＮＡＳＡ近五十多年來首度載人繞月測試任務畫下圓滿句點。

美國總統川普十日在自創社媒真實社群寫道，「恭喜阿提米絲二號偉大且才華洋溢的組員。整趟旅程精采絕倫，著陸堪稱完美，身為美國總統的我感到無比驕傲！」

川普還寫道，「我期待很快在白宮見到各位。我們將再次啟動任務，然後下一步就是火星！」

獵戶座乘員艙十日在南加州外海，藉由降落傘平穩落入海中，結束這趟將太空人送往空前「深空」的任務。

阿提米絲二號計畫航程共約一一一萬七五一五公里，在距地球約四十萬五五五五公里處進行繞月飛行。這是阿提米絲一系列計畫中的首次載人試飛，這些計畫旨在自二○二八年起將太空人送上月面。

這次在日落前約兩小時的濺落過程，由ＮＡＳＡ進行網路直播。回收乘員艙的團隊順利接回組員，分別是美籍的五十歲太空人魏斯曼、四十九歲的葛洛佛、四十七歲的柯赫及加拿大籍的五十歲太空人漢森。

在濺落前乘員艙經歷令人屏息的十三分鐘熾熱俯衝，穿越地球大氣層時產生的摩擦熱，使太空艙外部溫度飆升至約攝氏二七六○度。

在重返大氣層壓力最大的高峰期，熱量和空氣壓縮形成一層包圍乘員艙的熾熱離子化氣體（電漿），造成ＮＡＳＡ與太空人間的無線電通訊中斷。當通訊重新建立且兩組降落傘從自由落體的乘員艙鼻端展開，將下降速度減至約每小時廿五公里，乘員艙輕觸水面時，才讓人鬆一口氣。