氣候變遷衝擊瑞士冬季觀光 滑雪產業面臨重新調整

瑞士滑雪季從十二月延續至四月，但本季因暖冬與降雪偏少，尤其低海拔雪場受創。二月寒流帶來大量新雪，滑雪觀光明顯回溫，高海拔地區湧入大量旅客，本週末雪季尾聲仍見滑雪人潮。雪季遲到，雪量猛增，成為近年反覆出現的氣候趨勢。

根據瑞士廣播電視台（SRF）報導，2025年底瑞士中低海拔地區在十一月暖鋒後的積雪幾乎完全消失，阿爾卑斯山區在十二月底的積雪量更是遠低於平均，讓滑雪場難以啟動雪道，也讓山區業者陷入罕見的恐慌。

但降雪遲到，出現極端降雪，冬季最大的降雪發生在2月中旬，降雪量高達兩米，也造成某些地區到達雪崩危險最高等級。

根據瑞士氣象局統計，二月的急雪使得瓦萊州與日內瓦湖地區的降雪量達到正常值的250%以上。海拔1000至1500公尺的地區普遍累積50至80公分新雪

瑞士纜車協會的新聞稿指出，二月雪量充足後，效果也直接反映在客流量上。從較長期的五年平均來看，本季仍屬表現良好。首次到瑞士滑雪人數比五年平均高出 17%，瑞士纜車整體客流量也比五年平均高出12%。但這樣的亮眼數字背後，卻是高度依賴二月的極端降雪所堆疊出的急速繁榮。

遲來的大雪終於為低海拔雪場帶來喘息，使其客流量比去年同期回升3%。某些高海拔地區，因雪崩風險升高而短暫關閉。

瑞士纜車協會也認為，這些變化並非偶然，而是氣候變遷在阿爾卑斯山脈的現象。冬季降水減少、積雪不穩定、暖冬頻率增加，使得低海拔雪場的營運風險逐年升高。

業者坦言，過去可以依循經驗規劃整季，如今卻必須「每兩週重新評估一次」，人力、造雪成本與營運策略都變得難以預測。

本週末，瑞士迎來雪季尾聲。山上仍因二月的豐厚積雪而保持良好雪況，旅客絡繹不絕。然而，對業者而言，這個雪季更像是一個警訊：冬季不再可預測，海拔差異正在重塑產業版圖，而極端天氣將成為新常態。

記者走訪格勞賓登州著名達沃斯雪場（DavosKlosters），當地的餐飲業工作人員（J. Brentan）表示，滑雪季初雖然客源低，但今年2月大雪之後，滑雪客絡繹不絕，總體營業額相當漂亮，超乎預期。期待本週末滑雪季結束，可以好好休假。